Tarifkonflikt Metall: IG Metall und Nordmetall verhandeln über Löhne

Streiks in der Metallindustrie eskalieren. IG Metall fordert fünf Prozent mehr Lohn, Nordmetall warnt vor Jobverlusten. Details zur dritten Verhandlungsrunde.

Im gesamten Bundesgebiet führen Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände seit einer Woche bundesweite Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie durch. Die IG Metall gibt an, dass sich in diesem Konflikt insgesamt 3,7 Millionen Beschäftigte in den betroffenen Branchen befinden. Bislang haben sich bereits 413.000 dieser Arbeitnehmer an den Streiks beteiligt, um ihre Forderungen im aktuellen Tarifstreit nachdrücklich zu unterstreichen. Trotz der dritten Verhandlungsrunde zwischen den Tarifparteien deutet keine rasche Einigung auf eine Lösung hin.

Unvereinbare Positionen bei der Lohnforderung

Die Verhandlungsführerin der IG Metall, Christiane Benner, kritisiert das Angebot der Arbeitgeberseite scharf. Sie bezeichnet es als Minusangebot und lehnt pauschale Sparprogramme sowie Lohnverzicht als Instrumente zur Renditesicherung kategorisch ab. Die Gewerkschaft verlangt explizit ein Lohnplus von fünf Prozent bei einer tariflichen Laufzeit von zwölf Monaten. Dieses Ziel steht im direkten Widerspruch zu den Vorschlägen der Arbeitgeber.

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Die Arbeitgeberseite hat unterdessen ein alternatives Paket vorgelegt, das von Nordmetall vertreten wird. Dieses Angebot umfasst eine einmalige Zahlung in Höhe von einem Prozent des durchschnittlichen Jahresbruttoentgelts, was einem Betrag von rund 660 Euro im kommenden Jahr entspricht. Zusätzlich wird eine Tariferhöhung von 1,3 Prozent für den Juli 2028 angeboten. Beide Seiten halten somit an ihren jeweils unverrückbaren Positionen fest, was eine schnelle Einigung derzeit unwahrscheinlich macht.

Nordmetall warnt vor wirtschaftlichen Folgen

Ströbele, die Vizepräsidentin des Arbeitgeberverbands Nordmetall, vertritt die Interessen der Regionen Hamburg, Bremen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Teile Niedersachsens. In einem Interview mit BILD mahnt sie zur Eile und warnt vor enormen wirtschaftlichen Schäden, die durch jeden weiteren Streiktag entstehen würden. Sie argumentiert, dass die Unternehmen die geforderten fünf Prozent Lohnsteigerung finanziell nicht leisten könnten.

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Ströbele betont, dass viele Betriebe sich die höhere Last nicht bezahlen könnten. Dies führe zwangsläufig dazu, dass Unternehmen aus der Tarifbindung aussteigen. Zudem würden weitere Investitionen ausbleiben, was den Abbau von Arbeitsplätzen oder die Verlagerung von Produktion ins Ausland zur Folge hätte. Die Gewerkschaftsposition könne die schwierige wirtschaftliche Lage nicht einfach wegstreiken, so die Argumentation der Arbeitgeber.

Langfristige Strukturprobleme der Branche

Hinter dem aktuellen Konflikt verbirgt sich ein tieferes Strukturproblem, das die Branche seit Jahren belastet. Ströbele verweist darauf, dass es primär darum geht, Arbeitsplätze zu sichern und Investitionen in Deutschland zu halten. Sie räumt ein, dass nicht alle Arbeitsplätze gerettet werden können, aber jeder einzelne Arbeitsplatz von hoher Bedeutung sei. Die Zahlen der Vergangenheit verdeutlichen die Dringlichkeit der Lage.

Seit dem Jahr 2019 sind bereits 350.000 Stellen in der Metall- und Elektroindustrie verschwunden. Ströbele warnt davor, dass bundesweit weitere 300.000 Arbeitsplätze gefährdet sind, wenn die Kostenspirale nicht schnellstmöglich in den Griff bekommen wird. Der Arbeitgeberverband fordert daher dringend, nicht nur über das Geld zu reden, sondern sich auch mit der Schaffung langfristiger kostengünstigerer Strukturen auseinanderzusetzen, um die Standortfähigkeit zu erhalten.