Tarifstreit bei der Bahn: Zeitdruck vor der Bundestagswahl

Die Verhandlungen zwischen der Deutschen Bahn und der EVG laufen auf Hochtouren. Einigung vor der Bundestagswahl könnte knapp werden. Warnstreiks drohen, wenn keine Einigung erzielt wird.

Die Deutsche Bahn und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft ( EVG ) befinden sich seit Tagen in der dritten Verhandlungsrunde um einen Tarifabschluss für rund 192.000 Beschäftigte. Beide Seiten haben sich bis einschließlich Sonntag Zeit gegeben, um eine Einigung zu erzielen. Sollte bis dahin kein Kompromiss gefunden werden, dürfte der angestrebte Abschluss vor der Bundestagswahl kaum noch zustande kommen. Dies wäre ein wichtiges Ziel der EVG , das verfehlt würde.

Warnstreiks mit erheblichen Einschränkungen für die Fahrgäste wären zwar noch nicht möglich, doch wäre dies dann nur noch eine Frage von wenigen Wochen. Noch bis Ende März läuft der aktuelle Tarifvertrag, bis dahin gilt eine sogenannte Friedenspflicht. Erst ab dem 1. April kann die EVG zu Warnstreiks aufrufen. Selbst wenn heute keine Lösung gefunden wird, bleiben also noch einige Wochen Zeit, um die Einschränkungen für Fahrgäste abzuwenden. Doch ein Scheitern der Verhandlungen würde auf schwer zu lösende Tariffragen hindeuten. Die EVG betont stets, dass die Beschäftigten grundsätzlich zu Arbeitskämpfen bereit wären. Die EVG ist mit Forderungen nach 7,6 Prozent mehr sowie einem Zusatzgeld von weiteren 2,6 Prozent für Schichtarbeiter in die Tarifrunde gegangen. Ein Teil des Zusatzgeldes soll in freie Tage umwandelbar sein. Angesichts der wirtschaftlichen Krise bei der Bahn will die EVG außerdem eine Beschäftigungsgarantie bis Ende 2027. Die Bahn hatte bereits beim ersten Treffen ein Angebot mitgebracht und dieses inzwischen nachgebessert. Es sah zu Beginn der laufenden Verhandlungsrunde eine stufenweise Tariferhöhung für Schichtarbeiter von rund 7,9 Prozent inklusive Zusatzgeld vor. Für alle übrigen Beschäftigten würde sich das Entgelt um 4 Prozent erhöhen. Die Laufzeit soll demnach bei 37 Monaten liegen





Tarifverhandlung Deutsche Bahn EVG Warnstreiks Bundestagswahl Beschäftigungssicherung

