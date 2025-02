Tarifstreit im öffentlichen Dienst: Nächste Verhandlungsrunde startet

Gewerkschaften und Arbeitgeber treffen sich zur nächsten Tarifrunde. Der Streik im öffentlichen Dienst könnte zu Warnstreiks und bundesweiten Auswirkungen führen.

Die Kita zu, der Müll nicht abgeholt, die Operation im Krankenhaus verschoben: In den vergangenen Tagen war der Tarifstreit im öffentlichen Dienst in einigen deutschen Städten bereits zu spüren. Jetzt treffen sich Gewerkschaften und Arbeitgeber zur nächsten Tarifrunde. Für mehr als 2,5 Millionen Beschäftigte der Kommunen und des Bundes werden die Löhne und Arbeitszeit en verhandelt.

Sie arbeiten nicht nur in der Verwaltung, sondern auch in Kitas, an Schulen und Universitäten, im Nahverkehr, bei den Abfallbetrieben oder an Flughäfen. Auch Feuerwehrleute und Bundespolizisten gehören dazu. Der Großteil ist nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) beschäftigt, üblicherweise wird der Abschluss aber später auch auf Beamtinnen und Beamte übertragen. Beschäftigte der Länder sind nicht betroffen, für sie wird separat verhandelt. Die Gewerkschaften Verdi und der Beamtenbund dbb fordern ein Lohnplus von acht Prozent, mindestens aber 350 Euro monatlich. Außerdem sollen in besonders belastenden Jobs wie im Gesundheitsbereich höhere Zuschläge gewährt werden. Zusätzlich wollen die Gewerkschaften drei zusätzliche freie Tage raushandeln, für Gewerkschaftsmitglieder sogar vier. Alles soll auf flexiblen Arbeitszeitkonten verwaltet werden, sodass man selbst entscheiden kann, ob man sich Überstunden auszahlen lassen oder sie ansammeln möchte. Die Arbeitgeber haben in der ersten Runde noch kein Angebot vorgelegt, das ist aber durchaus üblich. Bundesinnenministerin Nancy Faeser betonte bei Bund und Kommunen sei die finanzielle Lage angespannt. Gleichzeitig sieht sie in den Forderungen der Gewerkschaften Spielräume für eine faire Lösung. Ob die Arbeitgeber in dieser Woche ein Gegenangebot machen, ist trotzdem offen.





