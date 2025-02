Tarifverhandlungen Deutsche Bahn & EVG: Dringende Einigung vor Warnstreiks

Die Deutsche Bahn und die EVG befinden sich in einer drängenden Tarifrunde. Einigungen bis Sonntag sind entscheidend, um Warnstreiks zu verhindern. Die EVG fordert eine 7,6% Gehaltserhöhung und 2,6% Zusatzgeld für Schichtarbeiter. Die Bahn bietet 4% und 7,9% in Stufen an. Die Zeit bis zur Bundestagswahl drängt.

Wie verliefen die Gespräche bisher? Beide Seiten betonen, dass es bislang konstruktiv zur Sache ging. So hatte die Bahn bereits zum Verhandlungsauftakt ein Angebot mitgebracht und ging im weiteren Verlauf auf zentrale Forderungen der Gewerkschaft ein. Dazu gehört etwa ein Zusatzgeld für Angestellte im Schichtdienst. Außerdem sollen die Ergebnisse der Tarifrunde grundsätzlich auch für die Beschäftigten der schwer angeschlagenen Güterverkehrstochter DB Cargo gelten.

Knackpunkte waren zuletzt unter anderem die Forderung nach einer Bonuszahlung für EVG-Mitglieder, die Laufzeit des neuen Tarifvertrags und eine von der Gewerkschaft geforderte Beschäftigungssicherung bis 2027.





