Tarja kehrt zurück mit ihrem härtesten Album 'Frisson Noir'

Die finnische Ausnahmesängerin Tarja veröffentlicht ihr neues Album 'Frisson Noir', das ihre Rückkehr zur Metal-Spitze markiert. Das Album vereint orchestrale Klangwelten mit modernem Metal und behandelt große Themen wie Identität, Angst und Stärke. Fans können in einer Auktion exklusive Preise ersteigern, darunter signierte CDs und ein Originalgemälde.

Tarja kehrt zurück - und dieses Mal härter als je zuvor. Die finnische Ausnahme-Sängerin veröffentlicht am 12. Juni ihr neues Album ' Frisson Noir ' und zeigt damit klar, wo sie hingehört: zur Metal -Spitze.

Nach Jahren zwischen Klassik, Rock und Experimenten ist das ihr bisher kraftvollstes Werk. In einer Auktion können Fans zwei Tickets inklusive Meet & Greet ersteigern, dazu gibt es eine signierte CD 'Frisson Noir' und ein Originalgemälde (74 × 55 cm) der finnischen Künstlerin Katarina Souri aus dem Jahre 2025. Das Bild zeigt einen schwarzen Schwan vor einem blau-schwarzen und purpurfarbenen Hintergrund.

Die Motiv-Idee wurde gemeinsam mit Tarja entwickelt, die insgesamt eine Serie von vier Gemälden in Auftrag gab, die sie für das Booklet ihres neuen Metal-Albums 'Frisson Noir' (CD & Vinyl) verwendet hat. Das Album selbst ist ein wuchtiges Gesamtpaket.

'Frisson Noir' vereint orchestrale Klangwelten mit modernem Metal - mal leise und zerbrechlich, dann wieder laut und kompromisslos. Tarjas Stimme steht dabei im Mittelpunkt und bewegt sich mühelos zwischen fragiler Emotion und purer Kraft. Auf zehn Songs geht es um große Themen: Identität, Angst, Stärke, Aufbruch. Mal melancholisch, mal rebellisch - aber immer intensiv.

Unterstützt wird Tarja von prominenten Gästen wie Dani Filth, Apocalyptica, Marko Hietala und Chad Smith. Der Auftakt gelingt mit der Single 'At Sea'. Ein Song, der genau das Gefühl beschreibt, das sich durch das ganze Album zieht: dieses Kribbeln, wenn Musik direkt unter die Haut geht. Orchester, Chor und Metal verschmelzen zu einem Sound, der gleichzeitig monumental und nahbar ist.

Tarja bleibt sich treu - und entwickelt sich weiter. Nach über zwei Jahrzehnten im Geschäft gehört sie längst zu den festen Größen des Genres. Mit 'Frisson Noir' zeigt sie einmal mehr, warum: Weil sie ihre musikalischen Wurzeln mit modernen Elementen verwebt und so ein Album geschaffen hat, das Metal-Fans und Klassikliebhaber gleichermaßen begeistert





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