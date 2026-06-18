Tartan Army, Rasenprobleme und Private Jets: Die WM 2026 im Zeichen von Feierlaune und Kontroversen

Während die schottischen Fans in Boston die Bars leer feiern, stehen Platzverhältnisse und Umweltauswirkungen der WM 2026 in der Kritik. Zudem gibt es personelle Veränderungen beiTunesien und England.

Die Fussball - WM 2026 in Nordamerika ist bereits in vollem Gange und bietet eine Fuelle an Geschichten abseits des Platzes. Insbesondere die Fans der schottischen Nationalmannschaft, bekannt als Tartan Army , sorgen fuer ordentlich Stimmung in den Austragungsorten.

In Boston beispielsweise kam die Brauerei Boston Beer Co. mit der Versorgung des begehrten Boston Lagers kaum hinterher, nachdem die schottischen Anhaenger von Donnerstag bis Sonntag viermal so viel Bier konsumierten wie ueblich an einem viertaegigen Feiertagszeitraum. 甚至 musste eine Notfalllieferung arrangiert werden. Lokale Wirte berichten von einer ausgelassenen, friedlichen Fanschaft, die den 1:0-Auftaktsieg gegen Haiti in Foxborough mit schaetzungsweise 40.000 bis 50.000 Landsleuten feierte. Doch auch das zweite Gruppenspiel sollte in Boston stattfinden.

Waehrenddessen steht die Beschaffenheit der Spielfelder in der Kritik. Nach dem Spiel der franzoesischen Mannenschaft im MetLife-Stadium beklagten mehrere Spieler und Trainer den harten, steifen und kuenstlichen Untergrund. Der franzoesische Coach Didier Deschamps erklaerte das Problem mit einer Betonplatte unter dem Rasen, die zu kurzen Grasfasern und unberechenbarem Ballverhalten fuehre. Auch die norwegische Mannschaft unter Stale Solbakken kritisierte den "staubtrockenen" Platz, der auch nach der Bewaesserung nicht besser wurde.

Ein Video auf X deutet darauf hin, dass in der Halbzeitpause des Spiels Irak gegen Norwegen ein Rasensprenger geplatzt war. Kurz vor Fristablauf musste englischer Nationaltrainer Thomas Tuchel eine schwierige Entscheidung treffen: Nach einer Wadenverletzung von Tino Livramento beim Training wurde Trevoh Chalobah nachnominiert. Der Chelsea-Verteidiger hat bislang nur einen A-Länderspiel-Einsatz gegen Senegal. Die Dimension der WM als bisher groesste mit 48 Teilnehmern und dem riesigen geografischen Spielfeld von Mexiko bis Kanada wirft Fragen zur Oekobilanz auf.

FIFA-Praesident Gianni Infantino nutzt fuer seine Reisen zwischen den Spielorten einen Privatjet von Qatar Airways, was von Greenpeace scharf kritisiert wird. Waehrenddessen wurde nach dem 1:5-Auftaktdebakel der tunesischen Mannschaft gegen Schweden deren Trainer Sabri Labouchi entlassen. Die Verbandsspitze traf diese Entscheidung in einer Dringlichkeitssitzung, wie der kicker berichtet. Laut tunesischem Staatsfernsehen soll der franzoesische Coach Herve Renard die Nachfolge antreten.

Title: Tartan Army, Rasenprobleme und Private Jets: Die WM 2026 im Zeichen von Feierlaune und Kontroversen Description: Waehrend die schottischen Fans in Boston die Bars leer feiern, stehen Platzverhaeltnisse und Umweltauswirkungen der WM 2026 in der Kritik. Zudem gibt es personelle Veraenderungen beiTunesien und England. Category: Fussball Keywords: ["WM 2026", "Schottland", "Tartan Army", "Bierkonsum", "Rasenprobleme", "FIFA", "Infantino", "Umweltkritik", "Tunesien", "Thomas Tuchel"





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