Zivilfahnder fassten in Frankfurt (Main) einen 58-Jährigen auf dem Römerberg. Die Täter arbeiten oft im Team. Aufgeklärt werden nur 6,9 Prozent der Fälle.

Zivilfahnder fassten in Frankfurt einen 58-Jährigen auf dem Römerberg. Die Täter arbeiten oft im Team. Aufgeklärt werden nur 6,9 Prozent der Fälle. Pünktlich zum ersten Advent an diesem Sonntag haben Polizeibehörden in ganz Deutschland vor Taschendieben auf Weihnachtsmärkten gewarnt.

Gefährlich ist vor allem der Moment, in dem Besucher am Stand warten, bestellen und zahlen. Wer dann nur auf Becher und Wechselgeld schaut, verliert die eigene Jacke leicht aus dem Blick. Die Polizei Hessen zählt Verkaufsstände, Glühweinbuden und Warteschlangen zu den Risikozonen. Die Bundespolizei nennt zusätzlich Bahnhöfe und Züge, also auch den Weg zum Markt.

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Die Polizeidirektion Bad Segeberg warnt etwa für Elmshorn und Norderstedt vor dem Gedränge an Kassen und Geldautomaten. Das Problem betrifft also nicht nur Großstädte. Zwei Fälle aus Hessen zeigen, wie das in der Praxis aussieht. Auf dem Frankfurter Römerberg soll ein 58-Jähriger am 26.