Hausratversicherung zahlt meist nicht bei Taschendiebstahl auf Weihnachtsmärkten. Klären Sie, welche Policen greifen und wie Sie Ihr Handy schützen.

Wer auf einem überfüllten Weihnachtsmarkt zum Opfer von Taschendiebstahl wird, muss in den meisten Fällen mit einem finanziellen Totalverlust rechnen, da die klassische Hausratversicherung diese Art von Verlust nicht abdeckt. Laut Auskunft eines Sprechers des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft, kurz GDV, wird der entstandene Schaden durch die Standardpolice in der Regel nicht ersetzt, da es sich um einfachen Diebstahl ohne Gewaltanwendung handelt.

Deckungslücke im Standard Hausratsschutz

Die meisten Versicherer definieren Taschendiebstahl als einfachen Diebstahl, da die Tätergruppen typischerweise keine physische Gewalt anwenden und auch nicht mit Drohungen operieren. Der normale Hausratsschutz erstreckt sich hingegen vorwiegend auf Raubüberfälle, bei denen Widerstand geleistet oder Gewalt angedroht wurde. Diese Unterscheidung ist entscheidend, da polizeiliche Berichte oft bestätigen, dass die Täter auf Weihnachtsmärkten gezielt das Gedränge ausnutzen, ohne dass eine gewalttätige Auseinandersetzung stattfindet.

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Selbst Berichte der Versicherten, in denen sie angeben, geschubst oder abgelenkt worden zu sein, führen bei den Versicherungsgesellschaften nicht zur Leistung. Solche Vorfälle werden weiterhin als Trickdiebstahl oder einfacher Diebstahl kategorisiert, was in den meisten Standardverträgen explizit ausgeschlossen ist. Somit bleibt der Geschädigte oft allein auf dem entstandenen Schaden sitzen, wenn keine spezielle Zusatzversicherung abgeschlossen wurde, die genau diese Risiken abdeckt.

Reiseversicherung als mögliche Alternative

Eine interessante, aber oft übersehene Möglichkeit besteht darin, die Reisegepäckversicherung in Anspruch zu nehmen, sofern der Besuch des Weihnachtsmarkts als Teil einer versicherten Reise gilt. Viele Reiseversicherungen integrieren Taschendiebstähle in ihre Leistungen, besonders wenn sich die betroffene Person unterwegs befindet. Ein wichtiger Aspekt hierbei ist die geografische Reichweite: Bei Anbietern wie Barmenia oder Adcuri können selbst Fahrten und Aufenthalte innerhalb des eigenen Wohnorts als Reisequalifiziert werden.

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Bei zahlreichen anderen Reiseversicherungen liegt die typische Grenze für die Geltung der Versicherung oft bei fünfzig Kilometern Entfernung vom eigenen Wohnort. Dennoch gelten innerhalb dieser Policen strenge Haftungsgrenzen für einzelne Wertsachen. Bargeld, Handys und Schmuck sind häufig nur bis zu einem bestimmten Betrag oder gar nicht versichert, weshalb vor dem Antrag eine detaillierte Prüfung der Versicherungsbedingungen unerlässlich ist, um Enttäuschungen zu vermeiden.

Kreditkartenschutz und spezielle Policen

Eine weitere Option bietet der Einkaufsschutz über bestimmte Kreditkarten, wie etwa den ShopGarant von American Express. Dieser Schutz gilt jedoch nur für Waren, die direkt mit der entsprechenden Karte gekauft wurden und innerhalb von neunzig Tagen gestohlen werden. Wichtig ist, dass dieser Schutz spezifische Gegenstände wie eine Handtasche einschließen kann, aber ausgeschlossen sind Bargeld, Ausweise und Schlüssel. Somit bietet er keinen Rundumschutz für den Inhalt der Tasche.

Am nächsten kommt das Risiko einer speziellen Taschen- oder Wertsachenversicherung, die persönliche Gegenstände unterwegs explizit gegen Diebstahl absichert. Es lohnt sich jedoch selten, wegen des potenziellen Risikos auf Weihnachtsmärkten extra eine solche Police abzuschließen, da die Prämienkosten den möglichen Schaden oft übersteigen. Selbst bei bestehenden Policen muss man beachten, dass Bargeld oft nur mit relativ niedrigen Entschädigungsgrenzen abgedeckt ist und kein automatischer Schutz für alles im Gepäck besteht.

Präventive Maßnahmen sind daher die effektivste Waffe gegen Taschendiebstahl auf Weihnachtsmärkten. Experten raten dringend davon ab, Handy und Geldbörse in Umhängetaschen oder Außenfächern zu tragen. Stattdessen sollten sich alle Wertsachen in Innentaschen der Jacke mit Reißverschluss befinden. Zudem gilt es, Gedränge wo immer möglich zu meiden und das Ignorieren von Fremden, die versuchen, in unwichtige Gespräche zu verwickeln, als strategischen Schutz zu betrachten.