Tasmania Berlin feiert Aufstieg in die Regionalliga Nordost nach 60 Jahren

Nach einem souveränen 5:0-Sieg bei Eintracht Mahlsdorf sichert sich Tasmania Berlin den Meistertitel in der NOFV-Oberliga Nord und kehrt nach 60 Jahren wieder in die Regionalliga Nordost zurück. Die Feierlichkeiten sind im Gange und die Planungen für die kommende Saison laufen.

Sechzig Jahre nach dem legendären Abstieg aus der Bundesliga haben die Erben von Tasmania Berlin zum zweiten Mal den Aufstieg in die Regionalliga Nordost erreicht.

Mit einem deutlichen 5:0-Sieg bei Eintracht Mahlsdorf am Sonnabend sicherte sich das Team aus eigener Kraft den Staffelsieg in der NOFV-Oberliga Nord und machte somit alle theoretischen Zweifel am Meistertitel zunichte. Trainer Pardis Fardjad-Azad blickte bereits optimistisch in die Zukunft und erklärte: Die Mannschaft bleibt zusammen und wird noch verstärkt. Unser oberstes Ziel ist der Klassenerhalt in der Regionalliga. Vize-Präsident Bernd Schultz durfte anschließend den Meisterpokal entgegennehmen.

Die Feierlichkeiten erinnerten an einen Champions-League-Sieg: Die Mannschaft fuhr in einem knallroten, offenen Doppeldecker-Partybus von Mahlsdorf durch die Stadt bis nach Neukölln, begleitet von jubelnden Fans. Auf der Bushalterseite prangte ein großes Plakat mit der Aufschrift SV Tasmania Berlin - Oberliga-Meister 2025/26.

Zudem gab es einen offiziellen Empfang im Neuköllner Rathaus. Im Gegensatz zur vorherigen Regionalliga-Saison 2021/22 muss Tasmania diesmal nicht ins Stadion Lichterfelde ausweichen. Die Heimspiele werden im heimischen Werner-Seelenbinder-Sportpark in Neukölln stattfinden, wo eigens ein umzäunter Gästeblock hergerichtet wurde. Die Anhänger der zukünftigen Ligagegnern wie Aue, Leipzig oder Jena werden über einen separaten Zugang über das Tempelhofer Feld in den Sportpark geleitet.

Eine besondere Situation ergibt sich für den Meister der Südstaffel, den SV Stahnsdorf. Der Sportplatz in der Heinrich-Zille-Straße entspricht nicht den Anforderungen für die Regionalliga. Daher wird der Verein das etwa zwölf Kilometer entfernte Preussenstadion des BFC Preussen in Berlin-Lankwitz als Ausweichspielstätte nutzen. BILD sprach mit NOFV-Geschäftsführer Till Dahlitz, der bestätigte, dass sowohl die Tasmania- als auch die Eintracht-Lösung vom Verband genehmigt wurden.

Die Regionalliga Nordost geht mit diesen beiden Neumitgliedern in die nächste Saison





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