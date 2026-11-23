Der indische Stahlkonzern Tata Steel erwirbt 26,38 Prozent des erweiterten Grundkapitals von APL Apollo von der S Gupta Holding Private Limited für rund 155,1 Milliarden Rupien. Parallel wird ein verpflichtendes öffentliches Übernahmeangebot für bis zu weitere 26 Prozent der Anteile gestartet, um die Mehrheitskontrolle über den größten Hersteller von Stahlbauhohlprofilen in Indien zu erlangen.

für 1,67 Milliarden Dollar getroffen. Der indische Stahlkonzern baut damit sein Downstream-Geschäft deutlich aus und löst zugleich ein Pflichtangebot aus, das ihm die Mehrheitskontrolle über den größten Hersteller von Stahlbauhohlprofilen in Indien sichern könnte.

Tata Steel übernimmt 73,86 Millionen Aktien von der S Gupta Holding Private Limited, einem Unternehmen aus dem Kreis der Altaktionäre von APL Apollo. Der Kaufpreis beläuft sich auf 2.100 Rupien je Aktie, was einem Barbetrag von insgesamt rund 155,1 Milliarden Rupien entspricht. Die Transaktion umfasst 26,38 % des erweiterten stimmberechtigten Grundkapitals von APL Apollo auf voll verwässerter Basis. Der Vollzug soll in drei Tranchen erfolgen; die finale Übertragung wird vorbehaltlich der üblichen Bedingungen bis zum 31.

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März 2028 erwartet. APL Apollo gab den Aktienkaufvertrag am Montag im Rahmen einer Pflichtmitteilung an der Börse bekannt. Die erste Tranche wird über einen Block-Trade abgewickelt, während die weiteren Übertragungen an aufschiebende Bedingungen, darunter die erforderlichen behördlichen Genehmigungen, geknüpft sind. Parallel dazu hat das Management von Tata Steel ein verpflichtendes öffentliches Übernahmeangebot zum Erwerb von bis zu weiteren 26 % an APL Apollo von den freien Aktionären beschlossen.

Der Angebotspreis liegt bei 2.301,40 Rupien je Aktie. Bei voller Annahme und unter der Annahme, dass keine weiteren Zukäufe oder Kapitalveränderungen stattfinden, würde die Beteiligung von Tata Steel auf rund 52,38 % steigen, was dem Konzern die Mehrheitskontrolle einbrächte. Der Preis des Pflichtangebots liegt damit über den 2.100 Rupien je Aktie, die an die S Gupta Holding gezahlt werden.

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Die Offerte erstreckt sich auf bis zu 72,81 Millionen Aktien und erreicht bei vollständiger Annahme ein Gesamtvolumen von maximal rund 167,56 Milliarden Rupien. Der Einstieg geht einher mit zwei verknüpften Vermögensübertragungen: Im Gegenzug erwirbt APL Apollo das Rohrgeschäft von Tata Steel für bis zu 117 Milliarden Rupien sowie die vollständige 100-prozentige Beteiligung an Tata Steel Colors für 163 Milliarden Rupien. Der Gesamtwert dieser Veräußerungen beläuft sich auf bis zu 280 Milliarden Rupien bzw. rund 3,02 Milliarden Dollar.

Das betreffende Rohrgeschäft umfasst Fertigungsstätten für Stahlrohre und Leitungen in Jamshedpur, Hosur, Khopoli und Sahibabad sowie ausgewählte Anlagen für kaltgewalzte und oberflächenbeschichtete Stahlprodukte am Standort Khopoli. Tata Steel hält die Anteile an Tata Steel Colors zur Hälfte direkt und zu weiteren 50 % über die Tochtergesellschaft Tata Steel Downstream Products Ltd. Durch die Übernahme von APL Apollo will Tata Steel seine Downstream-Plattform stärken, den Anteil margenstärkerer Veredelungsprodukte im Portfolio ausbauen und den Grad der vertikalen Integration im Weiterverarbeitungsbereich von bislang rund 35 % auf etwa 53 % anheben.

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