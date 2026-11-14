Tatjana Genrich gewinnt Box-Profidebüt in Magdeburg gegen Andrea Hajnal

Das Miss Germany 2022, Tatjana Genrich, hat ihr Profibox-Debüt im Atomgewicht klar nach Punkten gewonnen. Sie siegte am Samstagabend in der Messe Magdeburg gegen Andrea Hajnal.

Am Samstagabend feierte Tatjana Genrich (33) ein hochrangiges Debüt in der Profiszene des Boxsport s. Die aus Magdeburg stammende Athletin trat im Atomgewicht, das bis zu einem Körpergewicht von 46 Kilogramm reicht, an und erzielte dabei einen deutlichen Sieg. Ihre Gegnerin war die 19-jährige Andrea Hajnal aus Ungarn. Genrich dominierte die Auseinandersetzung über die vollen vier Runden hinweg und sicherte sich am Ende einen klaren Punktsieg vor dem heimischen Publikum.

Dramatische Details des Kämpfergebnisses

Der Verlauf des Kampfes war von intensiven Wechselwirkungen geprägt, die bereits in der ersten der insgesamt vier Runden ihren Höhepunkt erreichten. Tatjana Genrich landete einen Wirkungstreffer, der dazu führte, dass die ungarische Konkurrentin Andrea Hajnal stark blutete. In den darauffolgenden Rundenpausen musste die Nase der Ungarin immer wieder gestillt werden, was ihre Kampfbarkeit beeinträchtigte. Genrich selbst gab im Nachgang an, dass sie durch das Blut vorübergehend eingeschränkt war und sich nicht richtig zutragen konnte, da ihre Sichtbarkeit durch die Verblutung der Gegnerin limitiert wurde.

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Historischer Rückkehrkampf im Fokus

Dieses Ereignis markiert eine bedeutende Wende für die 33-jährige Magdeburgerin, die im Jahr 2022 den Titel Miss Germany errungen hatte. Es dauerte exakt 15 Jahre, seitdem Genrich die Box-Handschuhe zum letzten Mal angezogen hatte, bevor sie sich nun wieder in den Ring wagte. Die Messe Magdeburg fungierte als Schauplatz dieses Comebacks und bot Raum für eine beeindruckende Kulisse. Rund 2500 Zuschauer waren vor Ort anwesend, um den Sieg von Genrich nach Punkten live zu verfolgen und das historische Ereignis zu bejubeln.

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Positionen der beteiligten Akteure

Tatjana Genrich äußerte sich nach dem Kampf erleichtert und motiviert über die erhaltene Chance. Sie betonte, dass sie froh sei, diesen Auftritt ermöglicht zu bekommen und nun richtig durchstarten zu können. Ihr Trainer gab eine realistische Einschätzung ab und nannte ein halbes Jahr als erforderliche Phase, um die Fitness für die nächste Stufe weiter zu optimieren. Trotz dieser noch notwendigen Vorbereitung fühlt sich Genrich bereits mental und körperlich auf die unmittelbar bevorstehende nächste Aufgabe eingestellt.

Auch der SES-Promoter Ulf Steinforth bewertete den Verlauf des Abends positiv. Er bezeichnete den gezeigten Kampf als toll und das Debüt als erfolgreichen Start. Steinforth signalisierte gleichzeitig den weiteren Verlauf der Karriereplanung, indem er ankündigte, dass ein weiterer Kampf mit Tatjana Genrich bereits in absehbarer Zeit stattfinden wird.