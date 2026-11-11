Tatjana Genrich: Miss Deutschland debütiert im Profiboxring

Tatjana Genrich bestreitet am Samstag ihr Profiboxdebüt in Magdeburg. Die ehemalige Schönheitskönigin und Unternehmerin strebt die Weltmeisterschaft an und konfrontiert Andrea Hajnal.

Die ehemalige Schönheitskönigin Tatjana Genrich hat ihre Karriere als Miss Deutschland im Jahr 2022 abgeschlossen und setzt nun mit einem harten Wechsel ihr nächstes Kapitel auf. Am kommenden Samstagabend tritt die 33-jährige Magdeburg erin in der Messehalle zu ihrem ersten professionellen Boxkampf an. Dabei stellt sie sich in der leichtesten Gewichtsklasse, dem sogenannten Atomgewicht mit maximal 46 Kilogramm Körpergewicht, der ungarischen Kontrahentin Andrea Hajnal.

Das Debüt im Atomgewicht

Tatjana Genrich bestreitet diesen ersten Schritt zur Profiweltmeisterschaft im Rahmen des SES-Events. Die Übertragung des hochkarätigen Aufeinandertreffens wird den interessierten Zuschauern auf verschiedenen Kanälen zugänglich gemacht. Fans können das Spektakel ab 18.30 Uhr direkt im Internet über die ARD verfolgen, während das MDR-Fernsehen den Kampf um 22.45 Uhr aufschaltet. Diese breite Medienpräsenz unterstreicht das Interesse an der ungewöhnlichen跨界-Kombination aus Schönheitskrone und Kampfsport.

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Fokus auf das notwendige Pfund

Kurz vor dem großen Moment zeigt sich die Athletin hochkonzentriert, auch wenn der Wiegenvorgang noch nicht vollständig abgeschlossen ist. Genrich gibt offen zu, dass sie noch ein Kilogramm abnehmen muss, um den strengen Bestimmungen der Gewichtsklasse gerecht zu werden. Trotz dieser kleinen Hürde beteuert sie, sich top vorbereitet zu fühlen und die steigende Aufregung im Griff zu haben. Ihr Trainer habe sie hervorragend auf diese Herausforderung vorbereitet, was ihr Vertrauen in den eigenen Auftritt stärkt.

Keine Informationen zur Gegnerin

Ein ungewöhnlicher Aspekt dieses Duells ist die mangelnde Vorwissen über die Kontrahentin. Genrich erklärt, dass sie und ihr Trainerteam kaum Videomaterial über die Herkunft und den Stil von Andrea Hajnal finden konnten. Dieser Informationsmangel bereitet der Debütantin jedoch keine großen Sorgen. Stattdessen verlässt sie sich auf ihre eigene Strategie und möchte ihre Taktik konsequent durchziehen, ohne sich unnötig mit unbekannten Variablen abzulenken. Diese mentale Stärke ist ein wichtiger Faktor für ihren Start ins Profigeschäft.

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Zurück aus der Versenkung

Die Entscheidung für den Profiboxring ist für die in Russland geborene Unternehmerin keine abrupte, sondern eine lang gehegte Sehnsucht. Bereits als Heranwachsende verbrachte sie ein volles Jahrzehnt zwischen den Boxringen und räumte in Sachsen-Anhalt mehrfach die Meisterschaften ab. Nach ihrem 18. Lebensjahr machte sie zunächst eine Pause, kehrt aber nun direkt zurück. Der Traum von einem Titel ist so alt wie sie selbst und hat sie nie losgelassen, auch wenn das professionelle Niveau eine deutliche Steigerung darstellt.

Unternehmerin mit Ehrgeiz

Neben ihrer sportlichen Ambition ist Tatjana Genrich auch geschäftlich erfolgreich tätig. Sie leitet ein eigenes Unternehmen, das rund 80 Fotomodels betreut und war bisher oft für die Organisation von Model-Einsätzen bei Boxveranstaltungen zuständig. Die aktuelle Vorbereitungsphase auf den Wettkampf hatte jedoch höchste Priorität. Gemeinsam mit ihrem 54-jährigen Trainer Dirk Dzemski arbeitete sie bis an ihre physischen Grenzen, wobei sie Schmerzen im Sparring in Kauf nahm.

Pläne des Veranstalters Ulf Steinforth

Die langfristigen Ziele sind für den Veranstalter des Events, Ulf Steinforth, klar definiert. Das heimische SES-Team aus Magdeburg plant, die 33-Jährige als neue Visitenkarte und Aushängeschild aufzubauen. Steinforth unterstützt seit Längerem weibliche Boxerinnen und sieht in Genrichs Persönlichkeit und ihrem Erscheinungsbild beste Voraussetzungen, um als Vorbild im Frauenboxen zu dienen. Er äußert große Zuversicht, dass ihre Reise im Profisport erfolgreich verlaufen wird und sie den Kampf ordentlich bestreiten wird.