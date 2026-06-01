Tatjana Maria nach sensationellem Queen's‑Club‑Triumph - Wildcard abgelehnt, Kampf um Ranglisten‑Punkte

Die Deutsche Tatjana Maria überraschte im Queen's Club mit Siegen über Top‑Spielerinnen, doch die britischen Turnierdirektoren verweigerten ihr eine Wildcard. Der Konflikt um die Startberechtigung und die drohenden Konsequenzen für ihre Weltranglisten‑Position werden beleuchtet.

Tatjana Maria sorgte im Queen's Club in London für eine der spektakulärsten Überraschungen der diesjährigen Rasensaison. Die 38‑jährige Deutsche, begleitet von ihrem Ehemann und Trainer Charles‑Edouard, dem Physiotherapeuten Guillaume La Garlantezec sowie ihren beiden Töchtern Cecilia und Charlotte, erzielte einen Lauf, der die etablierten Stars des Frauentennis in den Schatten stellte.

In der Vorrunde besiegte sie die ehemalige US‑Open‑Finalistin Leylah Fernandez, die tschechische Top‑30‑Spielerin Karolína Muchová und die aktuelle Weltranglisten‑Zweite Elena Rybakina. Im Viertelfinale triumphierte sie gegen die Australian‑Open‑Championin Madison Keys, bevor sie im Finale die 24‑jährige Amanda Anisimova im Spiel um den Titel erledigte. Dieses außergewöhnliche Abschneiden verdeutlichte nicht nur ihre spielerische Klasse, sondern auch die Fähigkeit, als zweifache Mutter und Familienmensch unter großem Druck zu brillieren.

Trotz des eindrucksvollen Sieges stand Maria jedoch vor einem überraschenden administrativen Hindernis: Als aktuelle Nummer 54 der Weltrangliste gelangte sie nicht automatisch ins Hauptfeld des Turniers. In England ist es üblich, Wildcards vor allem britischen Spielerinnen oder Top‑10‑Profis zuzusprechen, die sich kurzfristig für eine Teilnahme entscheiden. Turnierdirektorin Laura Robson teilte ihr mit, dass die Wildcards in diesem Jahr ausschließlich den englischen Nachwuchstalenten und ausgewählten Top‑10‑Athletinnen vorbehalten seien.

Maria kritisierte diese Entscheidung offen und verwies auf frühere Ausnahmen, bei denen sowohl Feliciano López als auch Serena Williams Wildcards erhalten hatten. Ihr Ehemann und Trainer, Charles‑Edouard Maria, äußerte im Daily Telegraph sein Unverständnis darüber, dass eine Titelverteidigerin, die das Turnier bereits im Vorjahr gewonnen hatte, nun gezwungen sei, sich erneut durch die Qualifikation zu kämpfen, während gleichzeitig die englischen Spielerinnen bevorzugt würden. Die Konsequenzen dieser Wildcard‑Verweigerung könnten für Maria gravierend sein.

Ohne die Möglichkeit, im Hauptfeld zu starten, müsste sie sich durch die Qualifikation kämpfen, was kaum mit ihrem vollen Turnierplan vereinbar wäre - zumal sie bereits für das Turnier in Birmingham angemeldet war. Ein Ausfall im Queen's Club würde nicht nur die 500 Ranglistenpunkte, die sie für den Sieg erhalten würde, gefährden, sondern auch einen drohenden Absturz aus den Top 100 der Weltrangliste nach sich ziehen.

Das wiederum würde sie bei den kommenden Grand‑Slam‑Turnieren erneut zwingen, über die Qualifikation einzusteigen, anstatt sich direkt im Hauptfeld zu messen. Für die deutsche Titelverteidigerin wäre das ein bitterer Rückschlag, der im Kontrast zu dem Bild einer fairen und sportlichen Turnierorganisation steht, das von den britischen Veranstaltern vermittelt werden soll





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