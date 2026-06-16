Tatneft führt Kraftstoff-Kontingente ein und G7 verschärft Sanktionen gegen Russland

Der russische Konzern Tatneft beschränkt den Kraftstoffverkauf an Tankstellen, während die G7 neue Sanktionen gegen den russischen Energiesektor beschließt. US-Präsident Trump kündigt die Wiederaufnahme von Sanktionen gegen russische Ölexporte an, und Bundesaußenminister Wadephul sieht eine Chance für Friedensgespräche im Sommer.

Der russische Mineralölkonzern Tatneft hat an seinen Tankstellen Obergrenzen beim Verkauf von Kraftstoffen eingeführt. Autofahrerinnen und -fahrer dürfen aktuell nur "30 Liter Benzin und 60 Liter Diesel pro Person" tanken, wie der Kundendienst von Tatneft der Nachrichtenagentur AFP telefonisch bestätigt.

Das gelte an allen rund 800 Tatneft-Tankstellen. Die Ukraine hatte zuletzt ihre Drohnenangriffe auf Raffinerien in Russland verstärkt, die Rohöl zu Treibstoffen verarbeiten. Es sei unklar, wie lange die Einkaufsbeschränkungen gelten werden, sagt ein Mitarbeiter des Tatneft-Kundenservices. Einen Grund für die Regelung wollte er nicht nennen.

Das Unternehmen riet Kundinnen und Kunden außerdem, wegen Problemen mit elektronischen Zahlungsmitteln mit Bargeld zu zahlen. In der vergangenen Woche hatte das russische Energieministerium eingeräumt, dass Energiekonzerne "vorübergehend Schwierigkeiten mit der Treibstoffversorgung" in südlichen Regionen wegen eines Anstiegs der "feindlichen Luftangriffe" hätten. Schon im April führte das Land einen Exportverbot für Benzin ein, das zunächst bis Ende Juli gelten soll. Auf dem G7-Gipfel in Frankreich haben die führenden westlichen Demokratien beschlossen, den Druck auf Russland im Ukraine-Krieg weiter zu erhöhen.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zeigte sich optimistisch, dass die Bemühungen um ein Ende des russischen Angriffskrieges neuen Schwung erhalten.

"Das Blatt wendet sich für die Ukraine", erklärte sie nach einer Arbeitssitzung. Die Lage im Jahr 2026 unterscheide sich stark von der im Jahr 2025. Während die Ukraine mutig die Front halte, zeige sich Russlands Erschöpfung offen. Es sei nun der Moment, die Unterstützung für die Ukraine noch einmal deutlich zu verstärken.

US-Präsident Donald Trump kündigte an, ausgesetzte Sanktionen gegen russische Öl-Exporte wieder in Kraft setzen zu wollen.

"Das Öl wieder fließe", sagte er beim Gipfel im französischen Evian, womit er auf eine jüngste Übereinkunft mit dem Iran anspielte, die den internationalen Ölmarkt entlasten könnte. Zuvor hatten die G7-Staats- und Regierungschefs bereits zusätzliche Sanktionen im Energiebereich angekündigt. Nach Einschätzung deutscher Regierungsvertreter hat sich die Haltung von Trump gegenüber Russland deutlich verschärft. Es habe eine "Änderung der Tonalität" gegeben, hieß es nach einer G7-Arbeitssitzung zum Thema Ukraine.

Alle Teilnehmer seien sich einig gewesen, "dass der Druck auf Russland erhöht werden muss". Europa habe seine Position "in großer Geschlossenheit vermittelt". Das Signal von Anchorage, wo Trump und Putin 2025 noch harmonisch aufgetreten waren, habe sich geändert. Kritiker hatten damals bemängelt, dass Trump Putin diplomatisch aufgewertet habe, ohne Gegenleistungen zu erhalten.

Bundesaußenminister Johann Wadephul sieht eine Chance für neue Gespräche über ein Ende des Ukraine-Kriegs und hält es für möglich, dass Putin inzwischen offener für Verhandlungen ist.

"Es gibt jetzt eine Chance, glaube ich, in diesem Sommer mit Gesprächen zu beginnen", sagte der CDU-Politiker. Mit Blick auf Putin fügte er hinzu: "Möglicherweise ist er jetzt in einer Phase, dass er darüber ernsthaft nachdenkt.

" Der Krieg bringe derzeit keiner Seite militärisch entscheidende Vorteile. "Das Einzige, was geschieht, ist sterben. Jeden Tag.

" Wadephul verwies auf eine Äußerung des belarussischen Machthabers Alexander Lukaschenko, wonach weder Russland noch die Ukraine den Krieg gewinnen könnten. Das sei "eine interessante Wortmeldung von einem sehr engen Verbündeten von Putin". Der britische Premierminister Starmer kündigte beim G7-Gipfel neue Sanktionen gegen Russland an.

"In Zusammenarbeit mit unseren G7-Verbündeten werden wir den Druck auf Putin und seinen Kreis von Mitstreitern weiter erhöhen", sagte Starmer. Ziel sei, dass "Russlands Kriegsmaschine zum Stillstand kommt und Frieden auf unseren Kontinent zurückkehrt". Nach Angaben aus französischen Diplomatenkreisen haben sich die G7-Staaten auf neue Sanktionen gegen den russischen Energiesektor verständigt





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