Der Tatort mit 7,95 Millionen Zuschauern dominiert die TV-Quoten am Sonntag. Edin Hasanovic und Melika Foroutan erzielen 31,0 Prozent Marktanteil. Hintergrund der starken Werte.

Der Sonntagabend im deutschen Fernsehen gehörte eindeutig der ARD und ihrem aktuellen Krimi-Programm. Mit dem Film " Tatort: 4 Finger" verzeichnete die Sendergemeinschaft am Sonntagabend, den 20. Oktober 2024, starke Quoten ergebnisse. Insgesamt 7,95 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten ein, was einem Marktanteil von 31,0 Prozent entspricht. Dieser Wert sicherte dem Frankfurter Cold-Case-Team um die Kommissarinnen Azadi und Kulina den klaren Tagessieg in der Primetime.

Massiver Erfolg bei ARD-Krimi

Die Kommissarinnen Edin Hasanovic und Melika Foroutan führen in diesem vierten Fall die Ermittlungen. Obwohl die Zahlen leicht unter denen der ersten drei Episoden lagen, blieb der Marktanteil klar über der 30-Prozent-Marke. Das Thema des Films, ein früherer Terroranschlag, wird als etwas sperrig beschrieben. Dennoch gewann der Krimi auch bei der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Dort erreichten 1,17 Millionen junge Zuschauer einen Marktanteil von 24,2 Prozent. Dies ist der zweitbeste Wert für die bisher vier Filme dieser Reihe.

Also read Hansa Rostock MSV Duisburg Analyse Sonntag 3 Liga

ZDF und Privatsender bleiben weit entfernt

Den stärksten Verfolger des Tatorts stellte das ZDF mit seiner Sendereihe "Das Traumschiff" dar. 4,46 Millionen Menschen schalteten ein, was 17,4 Prozent Marktanteil entspricht. Im Anschluss übernahm das ZDF mit dem "heute journal" gegen "Caren Miosga" erneut die Marktführerschaft. Bei den Privatsendern schaffte es nur ein Angebot in die Tages-Top-25. Vox gewann mit "Grill den Henssler" um 20:15 Uhr 1,21 Millionen Zuschauer bei einem Marktanteil von 6,3 Prozent. Alle anderen Privatsender hingen in der Primetime deutlich unter der Million.

Negative Quoten für ProSieben und RTL

ProSieben scheiterte mit "Wer stiehlt mir die Show?" an den hohen Erwartungen. 0,84 Millionen Zuschauer bei 4,2 Prozent Marktanteil gelten als durchwachsen. Sat.1 landete mit "Oskar Kleid" auf 0,81 Millionen und 3,4 Prozent. Besonders enttäuschend verlief die Ausstrahlung der NFL-Spiele bei RTL. Dort entschieden sich maximal 0,58 Millionen Fans für die Spiele. Die Marktanteile bewegten sich zwischen 20:25 und 22:50 Uhr nur zwischen miserablen 2,0 und 3,2 Prozent. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen schnitt die NFL schlecht ab mit Werten zwischen 6,2 und 8,1 Prozent.

Advertisement

Der Erfolg von ProSieben zeigte sich nur im jüngeren Segment bei "Wer stiehlt mir die Show?" mit 0,54 Millionen und 14,6 Prozent. Der Marktanteil lag damit weit hinter dem ARD-Krimi. Das ZDF "Das Traumschiff" landete bei der jungen Zielgruppe bei 0,46 Millionen und 9,6 Prozent. Sat.1 konnte mit "Oskars Kleid" nicht über 0,23 Millionen und 5,2 Prozent hinauskommen. "Grill den Henssler" erreichte bei jungen Zuschauern 0,22 Millionen und 6,3 Prozent. Dies ist im Gegensatz zum Sat.1-Film knapp über dem Sender-Normalniveau.

Sonnabend-Qualifikation und Ausblick

Der vorherige Samstagabend wurde ebenfalls von Das Erste gewonnen. Die Teile "Mordach: Blutiger Schnee" erreichten 4,27 und 3,56 Millionen Zuschauer mit Marktanteilen von 20,6 und 19,3 Prozent. Sie lagen damit vor der dreistündigen "Giovanni Zarrella Show" im ZDF. Diese erreichte 3,29 Millionen bei 17,0 Prozent. Den ersten Platz bei den Privatsendern sicherte sich Sat.1 mit "R.E.D." auf Platz 1.1.23 Millionen bei 6,1 Prozent. RTL erreichte mit "Harry Potter und der Halbblutprinz" nur 0,94 Millionen bei 4,8 Prozent.

Enttäuschend verlief die "Promi Padel WM" bei ProSieben. Nur 0,44 Millionen Zuschauer bei 2,8 Prozent schalteten ein. Bei den 14- bis 49-Jährigen erreichte die Sendung nur 0,20 Millionen und 7,9 Prozent. Dies liegt zwar über dem 12-Monats-Durchschnitt des Senders von 6,3 Prozent. Für eine derartige Großshow sind die Werte jedoch eindeutig zu gering. Vor 13 Monaten sahen 0,32 Millionen die erste Ausgabe, was 9,3 Prozent entsprach. Ob diese Werte und der Negativ-Trend für eine WM 2027 reichen, bleibt fraglich.