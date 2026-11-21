SWR3 Redakteur Michael Haas bewertet den Tatort 4 Finger mit 4 Elchen. Die Folge verbindet Cold Case mit Action und behandelt politische Themen.

Der am 22. November ausgestrahlte Tatort mit dem Titel 4 Finger überrascht die Zuschauer von Beginn an. Die Episode stellt konventionelle Erzählstrukturen auf den Kopf und startet nicht mit einem klassischen Mordfall. Stattdessen folgt eine Frau im supermarkt einem Mann, den sie als Teil eines historischen Anscarls identifiziert. Dies löst eine komplexe Ermittlung aus, die tief in die Vergangenheit reicht und das aktuelle Team der Frankfurter Kriminalpolizei vor neue Herausforderungen stellt.

Der unsichtbare Zeuge und der Cold-Case-Anfang

Der zentrale Ausgangspunkt der Handlung ist ein einzelner Finger, der bei einem Attentat in einem Café gefunden wurde. Dieser Körperteil ließ sich keiner der bekannten Opfer zuordnen. Dadurch entstand in den Akten eine Lücke, die auf eine unbekannte vierte Person am Tatort hinweist. Die Frau, die den Mann im Supermarkt erkennt, will ihn als diesen fehlenden Zeugen identifizieren. Ihre Suche konfrontiert die Ermittler mit einem unaufgeklärten Cold Case, der jahrelang im Verborgenen lag.

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Die Ermittlerin Maryam Azadi wird von diesem Fall persönlich berührt. Ihr Kollege Hamza Kulina stellt schnell fest, dass sich Azadi merkwürdig verhält. Ihre emotionale Reaktion deutet darauf hin, dass der alte Fall tiefe Wunden oder verbundene Erinnerungen öffnet. Diese persönliche Ebene gibt der ansonsten sachlichen Routinearbeit eine neue, intensive Dimension. Die Spannung steigt, da unklar bleibt, wie sehr Azadis Vergangenheit mit dem ungelösten Verbrechen verknüpft ist.

Politischer Kontext und emotionale Tiefe

Die Geschichte geht über reine Kriminologie hinaus und berührt gesellschaftskritische Themen. Der Tatort stellt die Frage, wie politische Krisen in anderen Ländern die Lebensrealität von Migrantinnen und Migranten in Deutschland prägen. Die Handlung verdeutlicht, dass die Bürden, die Menschen mit sich tragen, oft unsichtbar bleiben. Gleichzeitig zeigt der Film, dass emotionale Bindungen und Loyalität nationale Grenzen überschreiten können.

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Die Darstellung der Ermittler ist dabei besonders authentisch. Die Muttersprachen von Azadi und Kulina spielen eine wichtige Rolle bei der Charakterisierung. Ihre Emotionen und der sprachliche Klang tragen dazu bei, die Komplexität ihrer Identitäten und Erfahrungen glaubwürdig zu vermitteln. Dies unterscheidet die Figur der Azadi von klassischen Ermittlerklischees und verleiht der Serie eine moderne Note, die auf der Realität von Vielfalt basiert.

SWR3 Bewertung und Action-Sequenzen

SWR3 Redakteur Michael Haas hat sich den Krimi im Voraus angesehen und kommt zu einem klaren Fazit. Er vergibt 4 von 5 Elchen für die Episode. Haas lobt insbesondere die zweite Hälfte des Films, die sich von einem ruhigen Anfang zu einem spannenden Thriller entwickelt. Die Action-Szenen erinnern an den Stil von Cobra 11 und sorgen für echte Adrenalin-Momente, bei denen die Zuschauer nicht nur passiv zuschauen, sondern mitfiebern.

Haas hebt hervor, dass die Episode trotz der Action nicht oberflächlich bleibt. Die Themen Mut, Verbundenheit und der Umgang mit dem Tod durchdringen die gesamte Handlung. Auch das dynamische Zusammenspiel des noch relativ neuen Ermittler-Teams wird als besonders schön und überzeugend dargestellt. Die Chemie zwischen den Darstellern trage maßgeblich zur Gesamtbilanz bei und mache den Tatort Frankfurt auch in dieser Folge zu einem festen Ankerpunkt im Programm.

Ausblick und Fortsetzungserwartung

Die Geschichte endet nicht als abgeschlossener Fall, sondern lässt Raum für Fortsetzungen. Die Frage nach der Realität des geschilderten Szenarios bleibt im Kopf der Zuschauer haften. Der politische Thriller-Charakter der Episode sorgt dafür, dass die Diskussion über Grenzen und Verantwortung lange nach der Ausstrahlung anhält. Die Kritik deutet an, dass es sich wahrscheinlich nicht um den letzten Fall dieser Art handeln wird.

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Für die Fans der Serie bietet die Episode daher einen Mix aus Nostalgie durch den Cold-Case-Charakter und frischem Wind durch die neue Dramaturgie. Die Kombination aus individueller Charakterentwicklung und gesellschaftspolitischem Kommentar positioniert Tatort Frankfurt als besonders vielschichtige Krimiserie. Die Hoffnung auf eine Fortsetzung ist groß, da der Fall der vierten Finger wahrscheinlich noch nicht endgültig geklärt ist und weitere Ermittlungen nahelegt.