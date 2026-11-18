Ab 2027 ändert sich das Sendeformat des Tatort. Neo wird zum neuen TV-Pendant, während die Mediathek den Vorlauf übernimmt. Ein Überblick über Termine und Zeiten.

Die Kult-Krimireihe Tatort behauptet weiterhin ihre Marktführerschaft im deutschen Fernsehen, auch wenn sich die strategischen Sendepunkte ab dem kommenden Jahr signifikant verschieben werden. Für die Zuschauer bedeutet dies eine deutliche Modernisierung der Ausstrahlungsmodalitäten, die den gewohnten Sonntagabend-Moment durch neue digitale und lineare Kanäle ergänzt. Während der lineare Start am Sonntag weiterhin ein zentrales Ereignis bleibt, rückt der digitale Vorlauf in den Fokus.

Sendeplatzwechsel zu Neo ab 1. Januar 2027

Ab dem 1. Januar 2027 wird der gemeinsame Spartensender Neo das neue lineare TV-Pendant für den Tatort sein. Dies geschieht im Zuge einer strategischen Bündelung der Senderstrukturen, bei der die Sender ONE und ZDFneo zusammengelegt wurden. Die erste Wiederholung eines aktuellen Krimis wird fortan um 21:50 Uhr auf Neo laufen. Diese Änderung markiert einen klaren Schnitt in der bisherigen Sendepolitik der ARD und des ZDF, um die Reichweitenstruktur effizienter zu gestalten.

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Mediathek-Premiere statt linearem Sonntagabend

Historisch gesehen fand die Premiere des Tatort immer am Sonntagabend um 20:15 Uhr im linearen Fernsehen der ARD statt. Diese Tradition endet nun zugunsten eines digitalen Vorlaufs. Seit dem Start der aktuellen Krimi-Saison ist die Erstausstrahlung erstmals immer am Freitag in der Mediathek der ARD verfügbar. Dies ermöglicht es den Zuschauern, den Krimi bereits vor dem klassischen Sendezeitpunkt zu konsumieren, ohne auf den Sonntag warten zu müssen.

Niedersachsen und das Schützenfest als 2027-Highlight

Der Neujahrstatort im Jahr 2027 hat einen spezifischen Schauplatz: Niedersachsen. In der Folge mit dem Titel Tatort: Schützenfest feiert der Krimi um 20:15 Uhr seine Premiere in der ARD. Obwohl der 1. Januar 2027 auf einen Freitag fällt, bleibt der Brauch bestehen, am ersten Tag des neuen Jahres einen frischen Tatort zu senden. Der Sonntag, der 3. Januar 2027, markiert dann den Übergang in den regulären Ausstrahlungsmodus, bei dem die Krimi-Premieren sonntags um 21:50 Uhr bei Neo erstmals als Wiederholung im linearen Fernsehen zu sehen sein werden.

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Bewahrung des Event-Charakters trotz digitaler Verschiebung

Trotz der leichten rückläufigen Quoten in den letzten Jahren bleibt der Tatort das kommerziell erfolgreichste Format des deutschen Fernsehens. Die meisten Krimi-Begeisterten versammeln sich weiterhin zur sonntäglichen Prime Time vor den Fernsehern. Der Tatort hat es geschafft, seinen besonderen Event-Charakter zu bewahren, ähnlich wie sein Pendant beim ZDF. Diese Beständigkeit zeigt, dass die Zuschauerbindung trotz veränderter Sendewege extrem hoch bleibt.

Zukunft des Krimi-Formats auf Neo und in der Mediathek

Die neuen Strukturen sollen die Reichweite der Reihe langfristig sichern. Durch die Kombination aus digitaler Vorverlegung in die ARD-Mediathek und der linearen Ausstrahlung auf Neo soll ein breiteres Publikum angesprochen werden. Die klare Trennung von digitaler Erstverfügbarkeit am Freitag und dem gemeinsamen linearen Finale am Sonntag schafft eine neue Rhythmik im TV-Programm. Dies ist eine Anpassung an das veränderte Medienverhalten der Zuschauer, die zunehmend zeitunabhängig konsumieren.