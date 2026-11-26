Das bekannte Krimifestival Tatort Eifel startet nach einer fünfjährigen Pause im April 2027 wieder in Daun. Unter neuer Trägerschaft durch die GesundLand Vulkaneifel GmbH erwartet die Fans ein Programm mit Filmpremieren, Lesungen, einem Kurzfilmwettbewerb und einem Fachprogramm für die Branche. Der Vulkaneifelkreis unterstützt den Neustart finanziell.

Viele Krimifans freuen sich: Das beliebte Festival " Tatort Eifel" kommt 2027 zurück. Wie das Programm rund um Mord und Totschlag aussieht. Daun - Nach fünf Jahren Pause kehrt das Krimifestival " Tatort Eifel" zurück: Vom 18. bis 25.

April 2027 soll die Vulkaneifel wieder zum Treffpunkt der deutschsprachigen Krimi-, Film- und Fernsehszene werden. Das öffentliche Programm wird an diesem Freitag in Daun vorgestellt - dann startet auch der Vorverkauf. Unter neuer Trägerschaft setzt die Reihe auf Bewährtes: Krimifans können sich auf Filmpremieren und Lesungen freuen. Auch der Kurzfilmwettbewerb und der Jugendpreis sind wieder am Start.

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Zudem sei erneut ein Fachprogramm für die Film- und Fernsehbranche geplant. Seit seiner Gründung 2002 hatte sich "Tatort Eifel" zu einem der bekanntesten Krimifestivals Deutschlands entwickelt. Zuletzt ging "Tatort Eifel" im September 2022 zum elften Mal über die Bühne. Neue Veranstalterin des Festivals ist die GesundLand Vulkaneifel GmbH, die Tourismusorganisation der Vulkaneifel.