Melika Foroutan und Edin Hasanovic ermitteln im neuen Tatort "4 Finger" in einem kaltgestellten Bombenanschlag. Der Film verbindet einen packenden Krimi mit der aktuellen Lage im Iran und vertieft die Charaktere der Kommissare.

Das Frankfurter " Tatort"-Team um Kommissarin Maryam Azadi und Kommissar Hamza Kulina liefert mit dem neuen Fall "4 Finger" erneut ein herausragendes Beispiel für hochwertigen Krimi-Fernsehen ab. Melika Foroutan und Edin Hasanovic beweisen mit ihrer vierten gemeinsamen Tatort -Produktion, dass sie sich fest als eines der beliebtesten Ermittlerduos am Sonntagabend etabliert haben. Der Film erhielt bereits für seine Vorgänger einen Grimme-Preis und überzeugt nun mit einer Mischung aus authentischer Dramaturgie und hoher Spannung. Es ist kein Zufall, dass das Duo schnell zum Publikumsliebling avancierte, da die Schauspieler die Komplexität ihrer Rollen mit einer natürlichen Chemie verbinden, die das Publikum von Beginn an fesselt.

Der Kernfall: Ein kaltgestellter Bombenanschlag und ein unidentifizierter Finger

Die Handlung von "4 Finger" dreht sich um ein kaltes Verfahren, das vor Jahren im Frankfurter Café Hajduk stattfand, wo viele oppositionelle Iraner im Exil verkehrten. Eine Krankenschwester namens Anja Winkler, dargestellt von Anne Ratte-Polle, war die einzige Überlebende eines nächtlichen Bombenanschlags, der alle anderen Anwesenden tötete. Die Behörden werteten den Vorfall damals als Teil eines Bandenkrieges und gingen davon aus, dass keine der Angriffspersonen die Explosion überlebte. Ein am Tatort gefundener, niemandem zugeordneter Finger wurde ignoriert und der Fall somit schnell zu den Akten gelegt, bis Anja Winkler Jahre später den unbekannten Täter wiedererkannte.

Also read Melika Foroutan startet als neue Tatort-Kommissarin 2025

Anja Winkler wendet sich an die Polizei, woraufhin Hamza Kulina und Maryam Azadi den Fall übernehmen. Die Ermittlungen beginnen jedoch mit einem seltsamen Anflug, als Maryam Azadi einen fahrigen Eindruck hinterlässt. Hamza Kulina, dessen Herkunft aus Bosnien und seine Kindheitserlebnisse des Krieges bereits in früheren Folgen einen wichtigen Teil seiner Identität ausmachten, heftet sich an die Fersen seiner Kollegin. Er entdeckt, warum seine Chefin ihn einst beauftragt hatte, Maryam Azadi näher zu beobachten, was auf eine tieferliegende Geheimhaltung hindeutet. Die Spannung spitzt sich weiter zu, als kurz darauf eine weitere Bombe detoniert.

Politische Tiefe und Verbindung zur Biografie der Kommissarin

Im Gegensatz zu den ersten drei Krimis, in denen das Privatleben von Hamza Kulina im Vordergrund stand, rückt in "4 Finger" die Figur der Kommissarin Maryam Azadi stärker in den Fokus. Diese Verschiebung ist nicht willkürlich, sondern ergibt sich logisch aus der Biografie von Melika Foroutan, die wie ihre Figur Maryam Azadi in Teheran geboren wurde. Durch diese Verwebung der realen und fiktiven Lebensgeschichten entsteht ein hochspannender und authentischer Polit-Thriller, der dem preisgekrönten Krimi-Standort am Main alle Ehre macht. Die Glaubwürdigkeit wird dabei durch die detaillierte Darstellung der politischen Verhältnisse im Iran untermauert.

Advertisement

Der aktuelle "Tatort" greift Themen auf, die in der realen Welt hochaktuell sind. Anfang des Jahres keimte im Iran Hoffnung auf, als tausende Menschen gegen das totalitäre Mullah-Regime auf die Straßen gingen. Diese Hoffnungen wurden jedoch enttäuscht, da externe Interventionen wie Bombardierungen nicht im Interesse der Bevölkerung waren und der staatliche Terror eiskalt mit Massenverhaftungen und Todesurteilen antwortete. Die Rückkehr von Oppositionellen aus dem Exil ist dadurch erneut in weite Ferne gerückt, ein Schicksal, dem der Film mit seiner Erzählung eine menschliche Dimension verleiht.

Kritische Würdigung und Ausblick auf die Zukunft der Reihe

Die Kritik an "4 Finger" ist durchweg positiv, da der Film nicht nur eine Anklage gegen die Machthaber im Iran darstellt, sondern auch als enorm packender und clever konstruierter Thriller überzeugt. Die Spannungskurve steigt kontinuierlich an, und der Film offenbart über die vollen 90 Minuten kaum eine Schwäche. Selbst ohne den politischen Unterbau würde der Film als klassischer Krimi funktionieren, was die hohe Qualität der Inszenierung und der Schauspielleistungen unterstreicht. Für Zuschauer, die in der vergangenen Woche von anderen Produktionen entnervt waren, stellt "4 Finger" eine gelungene Wiedergutmachung dar.

Die Kombination aus einer nachvollziehbaren Handlung, der eleganten Verknüpfung von Altfällen mit der Gegenwart und der tiefen Charakterisierung der Protagonisten rechtfertigt die Erwartungshaltung an die Serie. Die Idee, die Ermittler in die Abteilung für Altfälle zu versetzen, hat sich als fruchtbar erwiesen und ermöglichte es bislang, jeden Cold Case elegant ins Hier und Jetzt zu holen. Mit "4 Finger" bestätigt das Team um Melika Foroutan und Edin Hasanovic erneut ihre Exzellenz, sodass ein weiterer Grimme-Preis als logische Konsequenz dieser Erfolgsserie angesehen werden kann. Der nächste Einsatz des Frankfurter Duos wird bereits mit großer anticipation erwartet.