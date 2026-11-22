Am 22. November 2025 strahlt das ZDF die Tatort-Folge 4 Finger aus. Edin Hasanovic spielt erneut den Kommissar Hamza Kulina. Mehr Details zur Handlung.

Am 22. November 2025 um 20:15 Uhr beginnt im Ersten die Ausstrahlung der neuen Tatort-Folge 4 Finger. Die ARD -Krimireihe Tatort Frankfurt kehrt in diesem Jahr mit einem bekannten Ermittlerduo zurück. Edin Hasanovic übernimmt dabei erneut die Hauptrolle des Kommissars Hamza Kulina. Seine Partnerin im Einsatz ist die Schauspielkollegin Melika Foroutan, die gemeinsam mit ihm die Spuren verfolgt.

Die Rolle des Hamza Kulina und Besetzung

Edin Hasanovic verkörpert seit 2025 den scharfsinnigen Ermittler Hamza Kulina. Seine Darstellung zeichnet sich durch Charme, Humor und eine hohe Portion Intelligenz aus. Das Publikum schätzt diese Eigenschaften seit vielen Jahren. Neben ihm agiert Melika Foroutan als fester Bestandteil des Ermittlerteams. Die Kombination aus beiden Schauspielern prägt den Erfolg der Reihe.

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Biografie und Karriere des Darstellers

Edin Hasanovic wurde 1992 im bosnischen Zvornik geboren. Sein Vater verschwand während des Bosnienkriegs und gilt bis heute als vermisst. Mit seiner Mutter floh er nach Deutschland und wuchs in Berliner Flüchtlingsunterkünften auf. Diese Erfahrungen prägen sein Leben und sein gesellschaftliches Engagement bis heute. Er absolvierte 2011 in Berlin sein Abitur und lebt weiterhin in der Hauptstadt.

Seine Leidenschaft für das Theater entdeckte er früh als Teenager. Bereits damals stand er am Berliner Ensemble in der Inszenierung Die Schändung auf der Bühne. Sein großer Durchbruch gelang ihm 2012. Er spielte die Hauptrolle des kriminellen Jugendlichen Ben im Kinofilm Schuld sind immer die Anderen. Seither ist er in zahlreichen Produktionen zu sehen. Dazu gehören das Kriminaldrama Auf kurze Distanz oder die Netflix-Serie Skylines.

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Auch das Oscar-prämierte Antikriegsdrama Im Westen nichts Neus zählt zu seinen Arbeiten. Für die Rolle im Fernsehfilm Brüder lernte er extra Arabisch. Seine schauspielerischen Leistungen wurden mehrfach gewürdigt. Er erhielt 2016 die Goldene Kamera als bester Nachwuchsdarsteller. Einen Sonderpreis als Bester Darsteller bekam er für Auf kurze Distanz verliehen.

Soziales Engagement und persönliche Details

Er ist bekannt für seine direkte Art und sein humorvolles Auftreten. Dies spiegelt sich auch in seinen sozialen Medien wider, wo er eine große Reichweite erzielt. Er moderierte von 2024 bis 2025 die Late-Night-Show Edins Neo Night. Er ist häufiger Gast in Sendungen wie Joko & Klaas gegen ProSieben. Seine Fluchterfahrungen thematisiert er offen in sozialen Projekten.

Dabei setzt er sich aktiv gegen Rassismus und Diskriminierung ein. Er führte 2018 erstmals Regie bei einem Projekt. Sein Privatleben hält er zunehmend geheim. Dennoch ist bekannt, dass er seit 2011 mit Natalia Rudziewicz verheiratet ist. Die Beziehung wurde erst 2018 über Instagram öffentlich gemacht.

Termin und Verfügbarkeit der neuen Folge

Die Folge 4 Finger steht ab dem 20. November in der ARD-Mediathek zur Verfügung. Die Fernsehausstrahlung erfolgt am 22. November 2025 auf Das Erste. Edin Hasanovic ist als Hamza Kulina zusammen mit Melika Foroutan im Einsatz. Fans können sich auf die bewährte Dynamik des Ermittlerteams freuen.

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Die Kombination aus Kriminalfall und persönlicher Entwicklung bleibt ein Markenzeichen der Reihe. Die Details zur Handlung der neuen Folge wurden bisher nicht umfassend beschrieben. Der Fokus liegt auf der Darstellung der Charaktere durch die Hauptdarsteller. Die Ausstrahlung findet im gewohnten Zeitfenster des Hauptabendprogramms statt. Der Kinostart der Folge erfolgte in der Online-Plattform vor dem TV-Termin.