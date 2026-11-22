SWR3-Checkerin Linda Molitor gibt dem neuen Tatort Frankfurt am 22. November vier Elche. Die Episode "4 Finger" verbindet Cold Case mit Action und politischer Tiefe.

Der aktuelle Tatort Frankfurt mit dem Titel " 4 Finger" lief am 22. November und weicht von klassischen Kriminalfilmen ab, indem er nicht mit einem direkten Mordfall beginnt. Stattdessen zeigt die Episode eine verwirrende Szene, in der eine Frau einem Mann beim Einkauf folgt, weil sie ihn als den einzigen unbekannten Täter aus einem früheren Café-Anschlag identifiziert. Dieser Fall, der in keiner offiziellen Ermittlungsakte auftaucht, wird nur durch einen einzelnen, nicht zuordenbaren Finger andeutungsweise erwähnt.

Ermittler und Cold Case Struktur

Tatort-Checkerin Linda Molitor hat sich den Krimi für SWR3 vorab angesehen und bewertet die Leistung des Frankfurter Ermittler-Duos als überzeugend. Hamza Kulina bemerkt sofort, dass seine Kollegin Maryam Azadi sich während der Ermittlungen merkwürdig verhält. Dieser Umstand ist direkt mit der Natur des Falls verbunden, da sich die Ermittlung tiefer und persönlicher auf Azadi auswirkt, als ursprünglich erwartet.

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Es handelt sich bei dem Fall um einen klassischen Cold Case, also ein unaufgeklärtes historisches Verbrechen. Die Dynamik zwischen den beiden Figuren steht im Mittelpunkt, während sie versuchen, die Vergangenheit zu enträtseln. Azadis emotionale Bindung an den Fall stellt eine zentrale Komponente der Handlung dar und treibt die Ermittlungen voran.

Action und emotionale Tiefe

Während der erste Teil der Episode als etwas langsam und zögernd beschrieben wird, verwandelt sich der zweite Abschnitt in einen spannenden Thriller. Die Produktion enthält Elemente, die an Action-Serien wie "Cobra 11" erinnern, was für den Tatort ungewöhnlich ist. Mehrere Momente im Film erzeugen echte Anspannung und unerwartete Schockeffekte bei den Zuschauern.

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Neben der physischen Action geht die Geschichte auch emotional auf tieferer Ebene. Themen wie Loyalität, Mut und die Verbundenheit über den Tod hinaus werden intensiv behandelt. Gleichzeitig wird das Zusammenwachsen des noch relativ neuen Ermittler-Teams deutlich, was als positiver Aspekt der Serie hervorgehoben wird.

Soziale Kritik und gesellschaftlicher Bezug

Der Tatort "4 Finger" weist eine starke gesellschaftskritische Note auf. Die Episode hinterlässt bei den Betrachtern die Frage nach der Nähe zur Realität und dem Einfluss ausländischer Krisen auf Menschen in Deutschland. Es wird untersucht, wie groß die Bürde ist, die Migrantinnen und Migranten mitbringen, und wie unsichtbar sie oft in der Gesellschaft sind.

Die Authentizität des Films wird vor allem durch das Spiel des Ermittler-Teams unterstrichen. Der Klang ihrer Muttersprachen, die Emotionen und der Austausch zwischen Maryam Azadi und Hamza Kulina transportieren eine zusätzliche Ebene der Wahrheit. Dies trägt dazu bei, die politische Dimension des Falls greifbar zu machen.

Bewertung und zukünftige Schritte

Linda Molitor vergibt für diese Episode mit ihrer Polit-Thriller-Anmutung 4 von 5 Elchen. Sie hofft auf eine Fortsetzung, da der Fall in der Episode eindeutig noch nicht abgeschlossen ist. Die Botschaft der Geschichte ist, dass eine Umarmung keine Arme braucht und politische Krisen nicht an Grenzen Halt machen.

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Im Vergleich dazu vergab SWR3 Redakteur Michael Haas für den letzten Tatort Frankfurt mit dem Titel "Fackel" vom 22. März 5 Elche. Er bezeichnete das relativ neue Cold-Case-Team als sehr gut in der Selbstwahl ihrer Ermittlungen. Dieser Kontrast zeigt die unterschiedlichen Bewertungen der jüngsten Produktionen der Serie.