Der Frankfurter Tatort mit Melika Foroutan und Edin Hasanović erreichte am 22. November 24,2 Prozent Marktanteil. Die ARD setzte sich gegen das ZDF durch.

Am Abend des 22. November lieferte sich der deutsche Fernsehmarkt ein intensives Duell um die höchsten Einschaltquoten. Die ARD konnte sich mit dem Frankfurter Tatort deutlich gegen das ZDF durchsetzen und den Sonntagabend eindeutig für sich entscheiden. Insbesondere in der jüngeren Zielgruppe zog das Ermittlerduo um Melika Foroutan und Edin Hasanović den Konkurrenten deutlich über den Zahn.

Starke Quoten bei der jungen Zielgruppe

Der Tatort aus Frankfurt erreichte in der klassischen und werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen einen beeindruckenden Durchschnitt von rund 1,17 Millionen Interessenten. Dieser Wert entspricht einem außergewöhnlich starken Marktanteil von 24,2 Prozent. Damit positionierte sich der Film als einer der erfolgreichsten Krimis der Reihe im laufenden Jahr. Lediglich die Ausgabe aus Münster hatte zuvor noch höhere Werte in dieser Demografie erzielt.

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Erfolg bei der Gesamtbevölkerung

Auch im Gesamtpublikum verlief die Ausstrahlung des Krimis hervorragend. Im Schnitt verfolgten die Sendung zahlreiche Zuschauer, womit sie knapp unter der Marke von acht Millionen Personen blieb. Die bisherigen Folgen des Teams bewegten sich jedoch bereits auf einem ähnlich hohen Niveau, was die Beständigkeit der hohen Reichweite unterstreicht. Die Konkurrenz durch das ZDF hatte zu diesem Zeitpunkt kaum eine Chance, die hohen Werte der ARD zu erreichen.

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ZDF verliert im Primetime-Vergleich

Die neue Folge von Traumschiff konnte bei den Jüngeren lediglich einen Marktanteil von 17,4 Prozent verbuchen. Im direkten Vergleich lag das Format des ZDF bei den 14- bis 49-Jährigen mit 9,6 Prozent deutlich hinter dem Tatort. Die Differenz in der jungen Zielgruppe ist damit signifikant, wobei die Altersgruppe für Werbeverlage von großer Bedeutung ist. Der Klassiker schnitt in dieser Hinsicht schwächer ab als der Krimi der ARD.

Stabile Werte im Traumschiff-Programm

Trotz des deutlichen Rückstands im direkten Vergleich blieb das ZDF-Format im Vergleich zur vorherigen Episode stabil. Zur Folge Island im vergangenen April waren noch 4,43 Millionen Menschen an Bord. Die Ausgabe Afrika Madikwe im Januar schnitt hingegen deutlich besser ab und erreichte 5,07 Millionen Zuschauer. Diese historischen Vergleiche zeigen, dass das Programm trotz des Sonntagabend-Dueells eine treue Zuschauerbasis hält.