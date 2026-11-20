Am 22. November strahlt das ZDF den neuen Tatort mit Edin Hasanovic als Kommissar Hamza Kulina. Infos zur Handlung, seiner Biografie und Karriere.

Am 22. November kehrt der ARD-Krimipreis Tatort Frankfurt mit einer neuen Episode zurück, in der der Schauspieler Edin Hasanovic seine Rolle als Kommissar Hamza Kulina übernimmt. Die Folge trägt den Titel 4 Finger und wird um 20:15 Uhr im Ersten erstausgestrahlt. Zuvor steht der Film bereits ab dem 20. November in der Mediathek zur Verfügung. Hasanovic, der seit 2025 als Teil der Ermittlerduo gilt, besticht weiterhin durch seinen spezifischen Charme und Humor, kombiniert mit großer schauspielerischer Präzision.

Biografie von Edin Hasanovic

Edin Hasanovic wurde im Jahr 1992 in der bosnischen Stadt Zvornik geboren. Seine Kindheit wurde früh von den Wirren des Bosnienkriegs überschattet, als sein Vater verschleppt wurde und bis heute als vermisst gilt. Im frühen Kindesalter floh er gemeinsam mit seiner Mutter aus dem Kriegsgebiet nach Deutschland. Dort verbrachte er seine Jugend in Berliner Flüchtlingsunterkünften und wuchs schließlich in der Hauptstadt auf. Diese persönlichen Erfahrungen prägen seine Sicht auf die Welt bis heute und finden ihren Ausdruck in seinem öffentlichen Engagement für gesellschaftliche Themen.

Also read Tatort-Ära 2027: Neo ersetzt ONE als neuer TV-Sender für die ARD-Krimireihe

Seine schulische Laufbahn schloss Edin Hasanovic im Jahr 2011 in Berlin mit dem Abitur ab. Er lebt weiterhin in Berlin und nutzt seine Plattform, um offen über seine Fluchterfahrungen zu sprechen. Dabei setzt er sich aktiv gegen Rassismus und Diskriminierung ein. Seine soziale Arbeit ist ein fester Bestandteil seines Lebens, das er sorgfältig von seinem beruflichen Erfolg in der Unterhaltungsindustrie trennt. Dennoch ist er eine bekannte Figur in den Medien.

Karriere und Auszeichnungen

Seine Leidenschaft für das Theater entdeckte Edin Hasanovic bereits als Teenager. Sein Debüt auf einer großen Bühne hatte er am Berliner Ensemble in dem Stück Die Schändung. Der entscheidende Durchbruch in der internationalen Öffentlichkeit gelang ihm im Jahr 2012 mit der Hauptrolle als krimineller Jugendlicher Ben im Kinofilm Schuld sind immer die Anderen. Diese Rolle etablierte ihn als talentierten Darsteller, der komplexe Charaktere glaubwürdig verkörpern kann.

Advertisement

Seitdem war der Schauspieler in zahlreichen hochrangigen Produktionen zu sehen. Zu seinen bekanntesten Rollen gehören die in dem Kriminaldrama Auf kurze Distanz sowie die Serie Skylines auf Netflix. Besonders hervorzuheben ist seine Leistung im Oscar-prämierten Antikriegsdrama Im Westen nichts Neues. Für die Rolle in dem Fernsehfilm Brüder legte Edin Hasanovic sogar extra Arabisch auf, um die Authentizität seiner Figur zu gewährleisten.

Für seine schauspielerischen Leistungen wurde Edin Hasanovic mehrfach mit renommierten Preisen ausgezeichnet. Dazu zählen unter anderem die Goldene Kamera im Jahr 2016 in der Kategorie bester Nachwuchsdarsteller. Zudem erhielt er einen Sonderpreis als Bester Darsteller für seine Rolle in Auf kurze Distanz. Seine Vielseitigkeit zeigt sich auch in seiner Tätigkeit hinter der Kamera, wobei er bereits 2018 erstmals Regie führte.

Soziale Medien und Privatleben

Neben seiner Arbeit als Schauspieler ist Edin Hasanovic auch in den sozialen Medien sehr aktiv und erreicht dort ein großes Publikum. Bekannt ist er für seine humorvolle und direkte Art, die ihm eine breite Fangemeinde eingebracht hat. Er tritt häufig als Gast in den Sendungen befreundeter Kollegen aus der Show-Brache auf, zum Beispiel in Joko & Klaas gegen ProSieben. Von 2024 bis 2025 moderierte er zudem seine eigene Late-Night-Show unter dem Namen Edins Neo Night.

Das Privatleben von Edin Hasanovic hält er zunehmend vor der Öffentlichkeit geheim. Dennoch ist bekannt, dass er seit dem Jahr 2011 mit Natalia Rudziewicz liiert ist. Die Öffentlichkeit erfuhr erst im Jahr 2018 durch eine Veröffentlichung auf Instagram von ihrem Beziehungsstatus. Im neuen Tatort Frankfurt tritt er nun gemeinsam mit seiner Schauspielkollegin Melika Foroutan auf. Beide bilden das Ermittlerteam, das seit vielen Jahren das Publikum begeistert. Die neue Folge 4 Finger verspricht somit eine spannende Fortsetzung ihrer bisherigen Ermittlungstätigkeiten.