Der Frankfurter Tatort mit Maryam Azadi und Hamza Kulina deckt ein Attentat der 90er Jahre auf. Der Politthriller kombiniert Cold-Case-Ermittlungen mit aktueller Bedrohung.

Der beliebte Kriminalfilm- Tatort startet mit einerspannenden Provokation: Die ehemalige Kellnerin Anja Winkler meldet sich nachts bei den Behörden und behauptet, den seit Ende der 90er-Jahre als vermisst geltenden Navid Hosseini in der Frankfurt er U-Bahn wiedererkannt zu haben. Dieser Vorfall löst eine neue Untersuchung aus, die sich schnell von einem einfachen Vermisstenfall zu einem komplexen Politthriller entwickelt. Der Fall zielt auf ein ungelöstes Verbrechen aus der Vergangenheit ab, das tief in der deutschen Justizgeschichte verwurzelt ist und bis heute Nachwirkungen zeigt. Die Ermittler stehen vor der Herausforderung, eine alte Spur wieder aufzunehmen, die lange Zeit als abgeschlosssener Fall der organisierten Kriminalität galt. Dies markiert den Startpunkt einer Ermittlung, die weit über die üblichen Kriminalfallgrenzen hinausgeht.

Kern des Falls: Vom Drogenmord zum politischen Attentat

Im Zentrum der Ermittlungen steht der Bombenanschlag im Café Hajduk, bei dem sechs Menschen den Tod fanden. Ursprünglich klassifizierten die Behörden in den 90er Jahren dieses Verbrechen als Teil der organisierten Kriminalität im Drogenmilieu. Neue Erkenntnisse deuten jedoch darauf hin, dass es sich bei dem Anschlag um ein politisch motiviertes Attentat gegen die iranische Opposition in Deutschland handelte. Diese Neubewertung verwandelt einen alten Cold-Case in eine hochaktuelle politische Angelegenheit, die neuartige Fragestellungen aufwirft. Die Ermittler müssen nun den Unterschied zwischen kriminellem Interesse und politischer Motivation klar herausarbeiten.

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Die Tatort-Krimis sind bekannt für ihre tiefgehenden Charakterporträts und sozialen Hintergründe, was diesen Fall besonders macht. Die Produktion setzt hier auf eine horizontale Erzählweise, die den Zuschauer direkt in die Welt der Ermittler eintauchen lässt. Anstatt nur ein Verbrechen aufzuklären, wird die Historie der Stadt und ihrer politischen Strömungen neu beleuchtet. Dies bietet dem Publikum eine Chance, die Zusammenhänge zwischen vergangenen Ereignissen und aktuellen Bedrohungen besser zu verstehen. Die Detailgenauigkeit bei der Darstellung der historischen Umstände trägt zur Authentizität bei.

Die Ermittler und ihre komplexe Vorgeschichte

Maryam Azadi, dargestellt von Melika Foroutan, ist die Hauptermittlerin in diesem Fall. Sie verfolgt den Fall bereits seit Jahren heimlich auf eigene Faust, angetrieben von tiefen Schuldgefühlen. In der Vergangenheit brachte Azadi den Attentäter selbst ins Umfeld der Opfer, eine Entscheidung, die ihre Ermittlungstätigkeit bis heute prägt. Diese persönliche Verbindung zum Fall macht ihre Motivation einzigartig und ihre Methode unkonventionell. Sie handelt oft außerhalb der offiziellen Protokolle, um Gerechtigkeit für die Verstorbenen zu finden.

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Ihr Kollege Hamza Kulina, gespielt von Edin Hasanovic, arbeitet Seite an Seite mit ihr, wobei ihre Dynamik von Reibung und Anziehung geprägt ist. In der Vorgeschichte, in der Tatort-Folge "Dunkelheit", wurde Kulina von der Chefin Sandra Schatz, dargestellt von Judith Engel, damit beauftragt, seine Kollegin zu bespitzeln. Diese Vorgabe schuf ein Vertrauensproblem, das bis heute nachwirkt. Das noch nicht austarierte Verhältnis zwischen den beiden ermittelten Beamten sorgt für zusätzliche Spannung in den Ermittlungen. Kulanis Temperament stößt auf die scheinbar kalte Präzision von Azadi, was sowohl Konflikte als auch Synergien erzeugt.

Sicherheitsthemen und staatliche Eingriffe

Die Ermittlungen werden erschwert, als ein Bombenanschlag auf Azadi verübt wird und ihr iranischer Vertrauensmann ermordet wird. Parallel dazu wird die Zeugin Anja Winkler, gespielt von Anne Ratte-Polle, entführt. Diese Eskalation führt dazu, dass den beiden Ermittlern der Fall offiziell entzogen wird. Das Bundeskriminalamt (BKA) übernimmt die Leitung der Ermittlungen, was die Situation weiter verschärft. Die Entführung zeigt, wie gefährlich die Spur der Wahrheit für alle Beteiligten ist, die sich dem Fall nähern.

Neben den direkten Bedrohungen durch internationale Akteure scheinen die Gegenspieler auch aus dem eigenen Lager zu kommen. Die Ermittler stoßen auf Widerstand von Institutionen wie dem BND und dem BKA. Dies wirft die Frage auf, welche Interessen geschützt werden und wer hinter den Kulissen die Fäden zieht. Der Film spielt mit der Paranoia, dass staatliche Organe sich nicht immer an Recht und Wahrheit halten. Diese Unsicherheit verstärkt das Gefühl der Bedrohung für die Hauptfiguren erheblich.

Atmosphäre und mediale Rezeption

Die Regie von Andreas Prochaska schafft eine Atmosphäre voller Bedrohung und Paranoia, die den Zuschauer fesselt. Bildlich werden häufig Kameraschwenks auf die Frankfurter Skyline im Halbdunkel gezeigt, was eine düstere Stimmung erzeugt. Daneben wird das beleuchtete Single-Apartment von Azadi in einem Betonhochhaus dargestellt, was ihre Isolation unterstreicht. Diese visuellen Mittel tragen dazu bei, dass der Film als einer der aufregendsten TV-Krimis der jüngeren Vergangenheit wahrgenommen wird.

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Kritiker loben die ambitionierte Produktion und die gelungene Umsetzung des Politthrillers. Der Tatort ragt in der vierten Ausgabe weiter heraus aus der Vielzahl der verfügbaren Serienangebote. Die Kombination aus temporeichen Verhören, Verfolgungsjagden und emotionalen Konflikten macht das Angebot besonders. Das Publikum muss sich auf einen Fall einlassen, der viel verlangt und auch die eigene Erwartungshaltung überprüft. Die hohe Qualität der Inszenierung und der Schauspielleistung bestätigen den Status des Krimis als Spitzenproduktion im deutschen Fernsehen.