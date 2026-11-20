Der Krimi-Kosmos in Frankfurt pulsiert neu: Edin Kulina und die iranischstämmige Kommissarin Maryam Azadi übernehmen 2024 die Ermittlungen und bringen frischen Wind in die Mainmetropole.

Der langjährige Frankfurter Kommissar-Trio aus Brix und Janneke ist seit 2024 offiziell von der Bildfläche verschwunden. Nach nahezu einem Jahrzehnt und insgesamt 19 Fällen verabschiedeten sich die beiden Charaktere aus der Mainmetropole. Die Stadt Frankfurt/Main bleibt als Tatort unverändert präsent, doch die Ermittler wechseln die Seiten.

Neue Kommissare übernehmen die Ermittlungen

Die Nachfolge der alten Garde trat 2024 ein frisches Duo an. Melika Foroutan spielt nun die iranischstämmige Kommissarin Maryam Azadi, während Edin Hasanović die Rolle des Edin Kulina verkörpert. Die 50-jährige Foroutan und der 34-jährige Hasanović prägten ab dem Übergang 2024 die neuen Fälle in der Stadt. Sie ersetzen die vorherigen Akteure und leiten die Serie in eine neue Ära.

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Kommissarin Azadi und ihr Spezialisierungsfokus

Maryam Azadi ist als kluge und schnell denkende Frau konzipiert, die den Menschen sehr zugewandt ist. Eine besondere Neuerung in der Geschichte des Tatorts ist ihre Arbeitsschwerpunkt. Zusammen mit ihrem Partner übernimmt sie sogenannte Cold Cases, also ungeklärte Kriminalfälle. Dies stellt ein Novum für die Reihe dar und unterscheidet das Duo von früheren Ermittlergespannen.

Biografie der Darstellerin Melika Foroutan

Die Schauspielerin Melika Foroutan entwickelte schon früh ihre Leidenschaft für die Schauspielerei. Nach ihrem Schauspielstudium begann sie auf Theaterbühnen, bevor sie im Fernsehen große Bekanntheit erlangte. Bekannte Rollen führte sie in Serien wie KDD - Kriminaldauerdienst, Ein starkes Team und Alles über Anna. Auch international machte sie auf sich aufmerksam, etwa in Tribes of Europa und Die Kaiserin.

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Edin Kulina als ruhiger Gegenspieler

Kulina ist in Bosnien geboren und ein echter Frankfurter Jung. Er gilt als ruhig, bedacht und eher introvertiert. Mit seiner präzisen Beobachtungsgabe und seinem klaren Gerechtigkeitssinn ergänzt er das Team perfekt. Er bringt frischen Wind in die Ermittlungen an der Seite von Kommissarin Maryam Azadi. Seine Art ist eher bedächtig, was einen klaren Kontrast zur Dynamik der Fälle darstellt.

Herkunft und Karriere von Edin Hasanović

Edin Hasanović wurde 1992 in Zvornik in Bosnien geboren. Er kam als Kind nach Deutschland und entdeckte früh seine Leidenschaft für die Schauspielerei. Seinen Durchbruch feierte er 2012 mit dem Drama Schuld sind immer die anderen. Seitdem spielte er in verschiedenen Film- und Fernsehproduktionen mit, darunter in Familie Braun und A Heavy Heart. Seine Präsenz bereichert die neue Frankfurter Kommissar-Dynamik erheblich.

Frankfurt als ikonischer Schauplatz

Die Stadt Frankfurt/Main ist durch hohe Wolkenkratzer, aber auch wegen besonderen historischen Wahrzeichen bekannt. Einige der Gebäude zählen zu den höchsten Europas, andere zu den ältesten. Diese architektonische Vielfalt sorgt jedes Jahr für einen großen Touristenansturm. Der Tatort nutzt diese Atmosphäre, um die neuen Ermittlungen in einer visuell ansprechenden Umgebung stattfinden zu lassen.