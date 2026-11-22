Die neuen Tatort-Kommissare Maryam Azadi und Ali Kulina übernehmen 2024 den Frankfurter Krimi. Ein Blick auf die Darsteller, die Rolle als Cold Case Experten und die Stadt Frankfurt.

Seit 1971 ist Frankfurt am Main der zentrale Schauplatz einer der bekanntesten deutschen Krimireihen. Im Jahr 2024 tritt eine neue Generation von Ermittlern in die Fußstapfen der langjährigen Vorgänger. Die Kommissare Melika Foroutan und Edin Hasanović haben nach fast zehn Jahren und insgesamt 19 gemeinsamen Fällen die Serie verlassen. An ihrer Stelle übernehmen die Schauspielerinnen Melika Foroutan und der Schauspieler Edin Hasanović die Hauptrollen nicht direkt, sondern werden ersetzt. Die neuen Ermittler sind die iranischstämmige Kommissarin Maryam Azadi und ihr Partner Ali Kulina.

Nachfolger von Janneke und Brix

Die Abwanderung der bisherigen Ermittlerkommissare Janneke und Brix markiert einen historischen Wendepunkt in der Geschichte der Serie. Seit 2024 weht ein frischer Wind durch den Frankfurter Krimi-Kosmos. Mit der Besetzung von Melika Foroutan und Edin Hasanović als Darsteller der Vorgängerfiguren endete eine Ära von 19 Fällen. Jetzt tragen Maryam Azadi und Ali Kulina die Verantwortung für die Lösung neuer Kriminalfälle in der Mainmetropole. Die Stadt Frankfurt ist durch hohe Wolkenkratzer und historische Wahrzeichen bekannt. Ein Teil dieser Gebäude zählt zu den höchsten in Europa, andere gehören zu den ältesten Strukturen.

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Rolle der Kommissarin Maryam Azadi

Die iranischstämmige Kommissarin Maryam Azadi verkörpert eine kluge und schnell denkende Frau. Sie tritt den Menschen in ihren Ermittlungen sehr zugewandt entgegen. Zusammen mit ihrem Partner übernimmt sie eine spezielle Aufgabenstellung, die als Novum in der Geschichte des Tatorts gilt. Die beiden Kommissare bearbeiten sogenannte Cold Cases. Dabei handelt es sich um ungeklärte Kriminalfälle, die in der Vergangenheit liegen. Maryam Azadi wird von der 50-jährigen Schauspielerin Melika Foroutan dargestellt. Foroutan entwickelte schon früh ihre Leidenschaft für die Schauspielerei. Nach ihrem Studium begann sie auf Theaterbühnen. Sie wurde im Fernsehen durch Rollen in KDD - Kriminaldauerdienst, Ein starkes Team und Alles über Anna bekannt. International machte sie auf sich aufmerksam, etwa in Tribes of Europa und Die Kaiserin.

Partner Ali Kulina und seine Herkunft

Ali Kulina ist der neue Partner an der Seite von Kommissarin Maryam Azadi. Kulina wurde 1992 in Zvornik in Bosnien geboren. Als Kind kam er nach Deutschland und wurde zu einem echten Frankfurter Jung. Er wirkt ruhig, bedacht und eher introvertiert. Mit seiner präzisen Beobachtungsgabe und seinem klaren Gerechtigkeitssinn ergänzt er das Ermittlungsteam perfekt. Seine Präsenz bringt frischen Wind in die Ermittlungen. Edin Hasanović spielt die Figur des Ali Kulina. Hasanović entdeckte früh seine Leidenschaft für die Schauspielerei. Seinen Durchbruch feierte er 2012 mit dem Drama Schuld sind immer die anderen. Seitdem spielt er in Film und Fernsehen, unter anderem in Familie Braun und A Heavy Heart.

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Einzigartige Perspektive auf Kriminalfälle

Die Spezialisierung auf Cold Cases bietet der Serie eine neue narrative Tiefe. Bisher waren Tatort-Ermittler in Frankfurt meist für aktuelle, frisch gemeldete Verbrechen zuständig. Die Konzentration auf ungeklärte Fälle von gestern eröffnet andere Ermittlungswege. Dies erfordert andere Fähigkeiten und eine andere Herangehensweise als die akute Spurensicherung am Tatort. Die Vielfalt der Stadt Frankfurt, die jedes Jahr für einen großen Touristenansturm sorgt, bildet den Hintergrund. Einige Touristenattraktionen sind die hohen Wolkenkratzer, andere sind die historischen Wahrzeichen. Diese architektonische Mischung spiegelt sich in der Mischung aus traditioneller Ermittlungsarbeit und der neuen Perspektive der Kommissare wider.

Statistiken zur Frankfurter Tatort-Reihe

Die Zahlen hinter der Reihe unterstreichen die Bedeutung des Standorts. Seit 1971 gibt es den Tatort in Frankfurt/Main. Im Laufe der Jahrzehnte haben mehr als zehn Ermittler in der Mainmetropole ermittelt. Dies zeigt die Langlebigkeit und die kontinuierliche Anpassung der Reihe an. Die Übergabe von den Kommissaren Janneke und Brix an Maryam Azadi und Ali Kulina ist ein solcher Adaptionsprozess. Die Zahl von 19 Fällen, in denen die Vorgänger zusammenarbeiteten, markiert eine abgeschlossene Einheit. Die neuen Kommissare starten mit einem leeren Blatt in Bezug auf die Cold Cases. Dies erfordert von den Zuschauern eine neue Einarbeitung in die Dynamik der beiden Darsteller. Melika Foroutan und Edin Hasanović haben die Rolle der Vorgänger erfolgreich verkörpert und nun Platz gemacht.