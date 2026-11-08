Tatort: Frei wie ein Adler mit Tessa Ott und Tessa Ott Schweizer Krimi Review

Die Schweizer Krimireihe zeigt mit Frei wie ein Adler eine originelle Perspektive. Tessa Ott und ihre Kollegin ermitteln in Zürich mit einem inklusiven Ensemble.

Die Schweizer Krimireihe Tatort liefert am Sonntagabend mit der Episode Frei wie ein Adler eine herausragende Produktion, die auf ganzer Linie überzeugen kann. Unter der Leitung von Carol Schuler und Anna Pieri Zuercher hat sich die Serie seit deren Amtsantritt vor sechs Jahren radikal verändert. Die alten, als verschreibungspflichtige Einschlafhilfe empfundenen Auftritte von Stefan Gubser und Delia Mayer sind endgültig Vergangenheit. Stattdessen präsentierten die neuen Kommissarinnen Tessa Ott und Isabell Grandjean einen Fall, der durch seine originelle Geschichte und den famosen Cast besticht. Obwohl das Tempo nicht ganz an die Höhepunkte der Vorgänger heranreicht, bietet die Episode erfrischende Kapriolen, die man an einem Sonntagabend selten zu Gesicht bekommt.

Inklusive Handlung mit Down-Syndrom Protagonisten

Die Kernidee der Episode besteht darin, Menschen mit Down-Syndrom zu Schlüsselfiguren zu machen, was in jeder Minute zu einhundert Prozent aufgeht. Die Figur Jacob Göldi wird nicht als drolliger verschrobener Sidekick verzwergt, sondern als vollwertige Persönlichkeit dargestellt, der auch die mögliche Täterschaft im aktuellen Fall zugebilligt wird. Jacob lebt in einer Wohngemeinschaft in Zürich und arbeitet in einer Reinigung. Sein Leben gerät aus den Fugen, als die Besitzerin Sophia Cancellara gemeinsam mit ihrer Tochter die Stadt verlassen möchte. Der Auslöser ist die bevorstehende Entlassung von Sophia Cancellaras Ex-Mann Simon Bärfuss aus der Haft. Für Jacob bricht in dieser Situation eine Welt zusammen, und voller Wut schlägt er zu, bevor er das Geschäft verlässt.

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Detektivischer Kontrast zwischen den Kommissarinnen

Die Ermittlungen führen die beiden Kommissarinnen auf überraschende Weise, da sie ihre bisher üblichen Rollen tauschen. Während Tessa Ott in der Vergangenheit häufiger aus dem Bauch heraus ermittelte, zeigt sich diesmal ihre Kollegin Isabell Grandjean als diejenige, die sich stark von ihren Emotionen leiten lässt. Diese Rollenverteilung funktioniert bestens und sorgt für eine dynamische Interaktion zwischen den beiden Akteurinnen. Die Frage steht im Raum, ob Jacob Göldi Sophia Cancellara wirklich getötet hat oder ob sie später noch Besuch von Simon Bärfuss hatte. Simon Bärfuss war vor seiner Freiheitsstrafe der Anführer einer berüchtigten Rockerbande und gilt nun ebenfalls als tatverdächtig.

Charaktertiefe und Überraschung durch Rocker Simon Bärfuss

Während frühere Schweizer Krimis oft als garstige Reißer wahrgenommen wurden, überzeugt dieser neue Streich aus Zürich mit gänzlich anderen Stärken. Das inklusive Ensemble des Theaters Hora rund um Benjamin Raue als Jacob Göldi spielt groß auf. Zudem handelt es sich bei Frei wie ein Adler um einen wendungsreichen Whodunit mit einer treffsicheren Schlusspointe. Eine zentrale Figur ist der von Ronald Zehrfeld gewohnt souverän verkörperte Rocker Simon Bärfuss. Er schlägt anfangs wild um sich, entwickelt sich später aber fast zu einer Art Ersatzvater für den verunsicherten Jacob. Diese Ambivalenz seiner Figur sorgt nicht nur für Spannung, sondern vor allem für ungeahnt warmherzige Momente.

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Warum Simon Bärfuss die beste Verbindung zu Jacob hat

Der Grund dafür, dass ausgerechnet Simon Bärfuss den besten Draht zu dem jungen Mann Jacob Göldi findet, liegt in seiner Art der Kommunikation. Er macht sich keine großen Gedanken und begegnet Jacob ohne jegliche vielleicht gut gemeinte Zurückhaltung. Diese Facette ist neu für den Schweizer Tatort in seiner aktuellen Version. Neben der Hauptstrahlung gibt es jedoch einen Handlungsstrang um die ungebetenen Gäste der Schweizer Bundespolizei, der etwas aufgesetzt wirkt. Diese stören die Ermittlungsarbeit der Mordkommission recht ungelenk und münden in einem eher albern wirkenden Müsli-Gate, das Kriminaltechniker Noah Löwenherz involviert.

Einfluss der Nebenhandlung auf das Gesamtbild der Episode

Die Nebenhandlung um die Polizeiinterferenzen war nicht zwingend nötig, schädigt am ansonsten wieder einmal herausragenden Gesamteindruck aber nur wenig. Die Kritik unterstreicht, dass die originelle Perspektive und die tiefgründige Charakterisierung der handelnden Personen den Schwachpunkt der etwas unnötigen Komik mehr als wettmachen. Die Episode bestätigt den Aufstieg der neuen Ära von Tatort unter der Führung von Carol Schuler und Anna Pieri Zuercher. Sie bietet einen Kriminalfall, der weit über das Klischee des harten Polizistendramas hinausgeht und Emotionen sowie gesellschaftliche Inklusion in den Mittelpunkt stellt.

Zusammenfassung der kritischen Bewertung der Sendung

Die Episode Frei wie ein Adler zeigt, dass der Schweizer Tatort mit seiner aktuellen Besetzung und seinen narrativen Ansätzen auf einem sehr hohen Niveau angekommen ist. Die Zusammenarbeit von Tessa Ott und Isabell Grandjean beweist, dass verschiedene Ermittlungsstile effektiv kombiniert werden können. Die Darstellung von Jacob Göldi und seiner Beziehung zu Simon Bärfuss bietet eine emotionale Tiefe, die in diesem Genre selten zu finden ist. Trotz kleiner Schwächen in der Inszenierung der Polizeibeamten bleibt die Kritik an der Folge durchweg positiv. Der Krimi beweist, dass man mit einer originellen Geschichte und einem starken Ensemble auch ohne extremes Tempo erfolgreich sein kann.