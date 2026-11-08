Tatort Frei wie ein Adler: Schweizer Krimi mit Downsyndrom-Fokus

Der neue Tatort aus Zürich 'Frei wie ein Adler' untersucht Vorurteile gegenüber Menschen mit Behinderung bei einem Mordfall. Mit Benjamin Raue und Anna Pieri Zuercher.

Der neue Schweizer Krimi 'Tatort: Frei wie ein Adler' aus Zürich hat die Ermittlerinnen Isabelle Grandjean und Tessa Ott mit einem komplexen Fall konfrontiert, der tiefere gesellschaftliche Fragen aufwirft. Die Handlung dreht sich um den Konflikt zwischen Simon Bärfuss, einem kürzlich entlassenen Gangführer, und Jacob Göldi, einem jungen Mann mit Downsyndrom. Beide Figuren stehen im Zentrum der Narrative, wobei die Story die Wahrnehmung von Schuld und Unschuld durch die Linse von Vorurteilen betrachtet.

Mordfall an der Wäschereibesitzerin

Der zentrale Auslöser für die Ermittlungen ist die Erschlagung der Inhaberin einer Wäscherei in Zürich, die als eine bekannte Person in der Lebenswelt von Jacob Göldi fungiert. Diese Entscheidung trifft Jacob schwer, da seine bisherige Struktur durch den geplanten Auszug der Chefin aus der Stadt zerstört wird. Die Betreiberin möchte die Stadt verlassen, um sich und ihre Tochter Nadja vor der Rückkehr von Simon Bärfuss, ihrem Ex-Mann und Anführer einer Motorradgang, zu schützen.

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Während eines Konflikts mit ihrer Chefin wird Jacob gewalttätig, was ihn kurz nach dem Fund der erschlagenen Leiche zu einem Hauptverdächtigen macht. Die Umstände deuten zunächst auf ihn hin, doch die Ermittlung offenbart, dass Simon Bärfuss und seine Gruppe ebenfalls potenzielle动机 haben könnten. Die Ermittlungskommission muss nun unterscheiden, wer tatsächlich für die Tat verantwortlich ist.

Gesellschaftliche Vorurteile und Inklusion

Regisseur und Drehbuchautoren nutzen diesen Fall bewusst, um den gesellschaftlichen Blick auf Menschen mit Behinderungen zu hinterfragen. Die Story fragt, ob wir einem Menschen mit Trisomie 21 einen Mord zutrauen oder ihn aufgrund seiner offensichtlichen Unschuld automatisch als unschuldig einstufen. Schauspieler Benjamin Raue, der Jacob Göldi spielt, betont in Statements zur Produktion, dass Menschen mit Downsyndrom unterschiedliche Emotionen und Fehleranfälligkeit zeigen können, ähnlich wie alle anderen Menschen auch.

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Das Ensemble setzt dabei auf Inklusion, da mehrere Schauspieler und Schauspielerinnen das Downsyndrom in der Realität tragen. Dies unterscheidet sich deutlich von früheren, experimentelleren Produktionen der Schweizer Tatort-Reihe, wie dem Fall mit dem Schimpansen. Hier liegt der Fokus auf einer bodenständigen Erzählweise, die emotionale Tiefe mit Spannung verbindet und den Zuschauer zu ethischen Überlegungen anregt.

Ermittlungsdynamik und narrativer Twist

Kommissarin Isabelle Grandjean, verkörpert von Anna Pieri Zuercher, entwickelt schnell eine Verbindung zu Jacob, ist sich aber unsicher, ob ihre Vorliebe für ihn die objektive Beweislage verzerrt. Die Partnerin Tessa Ott unterstützt die Ermittlungen im Duo, das seit 2020 am Zürcher Tatort tätig ist. Die Narrative hält bis zur letzten Minute das Geheimnis über die wahre Identität des Täters aufrecht.

Die Produktion überzeugt durch eine geschickte Führung der Zuschauer, die neue Wendungen und emotionale Tiefe bietet. Ein überraschender Twist am Ende löst das Rätsel clever auf und hinterlässt beim Publikum eine reflektierte Haltung über Gerechtigkeit und Wahrnehmung. Der Film ist ab Sonntag um 20:15 Uhr im Ersten und ab Freitag in der ARD-Mediathek verfügbar.