Tatort Frei wie ein Adler: Schweizer Krimi mit inklusivem Ensemble und überraschender Wendung

Die neue 'Tatort'-Episode aus Zürich überzeugt durch eine originelle Story um Jacob Göldi, Kommissarin Tessa Ott und den Rocker Simon Bärfuss. Ein kritischer Blick auf die Handlung.

Die neuste Schweizer ' Tatort'-Episode mit dem Titel 'Frei wie ein Adler' setzt neue Maßstäbe in der Krimireihe und überzeugt inhaltlich sowie besetzungstechnisch auf ganzer Linie. Carol Schuler und Anna Pieri Zuercher haben seit sechs Jahren die Verantwortung für die Produktion übernommen und dabei die vorherigen Inszenierungen von Stefan Gubser und Delia Mayer, die oft als langsamer wahrgenommen wurden, deutlich übertroffen. Zwar erreicht der aktuelle Einsatz nicht ganz das extrem hohe Tempo seiner herausragenden Vorgänger, dennoch präsentiert sich die Episode als ein voller Erfolg, der vor allem durch seine originelle Geschichte und einen famosen Cast besticht. Die Schauspieler liefern erfrischende Darstellungen, die man an einem typischen Sonntagabend nur selten zu sehen bekommt.

Inklusive Figuren und Rollenwechsel

Die zentrale Idee der Handlung, Menschen mit Downsyndrom als vollwertige Schlüsselfiguren und nicht als drollige Sidekicks in den Mittelpunkt zu stellen, funktioniert in jeder Minute zu einhundert Prozent. Jacob Göldi, dargestellt von Benjamin Raue, lebt in einer Wohngemeinschaft in Zürich und arbeitet in einer Reinigung, die von Sophia Cancellara geführt wird. Die Kommissarinnen Tessa Ott und Isabell Grandjean tauschen in dieser Episode ihre sonst üblichen Rollenmuster aus. Während Tessa Ott bisher eher aus dem Bauch heraus ermittelte, lässt sich diesmal ihre Kollegin Isabell Grandjean stärker von ihren Emotionen leiten. Diese Umkehrung der Dynamik funktioniert ebenso bestens und zeigt die Tiefe der Charaktere auf einer neuen Ebene.

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Mordfall und Ermittlungspfade

Der Auslöser des Verbrechens liegt in den persönlichen Krisen der Beteiligten. Die Besitzerin der Reinigung, Sophia Cancellara, möchte gemeinsam mit ihrer Tochter die Stadt verlassen, da ihr Ex-Ehemann Simon Bärfuss unmittelbar davorsteht, aus der Haft entlassen zu werden. Für Jacob bricht diese Situation wie ein Zusammenbruch einer ganzen Welt zusammen. Voller Wut schlägt er zu und verlässt das Geschäft, woraufhin Sophia Cancellara kurze Zeit später tot aufgefunden wird. Die Frage nach der Schuld ist komplex, da auch Simon Bärfuss in Frage kommt. Der Rocker war vor seiner Haftzeit der Anführer einer berüchtigten Band und ist nun tatverdächtig. Gleichzeitig bleibt unklar, wo sich die untergetauchte Tochter von Sophia befindet, was die Suche nach der Wahrheit zusätzlich erschwert.

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Simon Bärfuss als ambivalente Figur

Die Darstellung des Rockers Simon Bärfuss, gespielt von Ronald Zehrfeld, überzeugt durch eine gewohnt souveräne und vielschichtige Verkörperung. Anfangs schlägt die Figur wild um sich, später entwickelt sie sich jedoch fast zu einer Art Ersatzvater für den verunsicherten Jacob Göldi. Diese Entwicklung entsteht dadurch, dass sich Simon keine großen Gedanken macht und dem jungen Mann ohne jegliche vielleicht gut gemeinte Zurückhaltung begegnet. Diese Ambivalenz seiner Figur sorgt nicht nur für narrative Spannung, sondern vor allem für ungeahnt warmherzige Momente. Diese Facette ist neu für den Schweizer 'Tatort' in seiner aktuellen Version und hebt sich von den vorherigen, eher garstigen Reißern ab.

Kritik am Nebenhandlungsstrang

Die Episode lässt sich als wendungsreicher Whodunit mit einer treffsicherer Schlusspointe beschreiben, das inklusive Ensemble des Theaters Hora rund um Benjamin Raue spielt dabei eine große Rolle. Lediglich der Handlungsstrang um die ungebetenen Gäste der Schweizer Bundespolizei wirkt etwas aufgesetzt und stört die Ermittlungsarbeit der Mordkommission recht ungelenk. Dies mündet in einem eher albern wirkenden Vorfall, der als 'Müsli-Gate' mit dem Kriminaltechniker Noah Löwenherz bekannt wird. Dieser Handlungsstrang wäre nicht nötig gewesen, kann jedoch den ansonsten wieder einmal herausragenden Gesamteindruck der Produktion nur wenig beschädigen. Die Episode bleibt ein lohnenswerter Blick für Fans des Genres.