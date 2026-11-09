Tatort Frei wie ein Adler: Schweizer Krimi mit Jacob Göldi und Tessa Ott

Der neue Tatort zeigt Tessa Ott und Isabell Grandjean bei der Suche nach dem Mörder von Sophia Cancellara. Eine Analyse der Figuren und des Handlungsgangs in Zürich.

Die Schweizer Krimiserie Tatort legt mit der Episode Frei wie ein Adler erneut einen herausragenden Beitrag vor, der die Zuschauer am Sonntagabend überzeugt. Die Kommissarinnen Tessa Ott und Isabell Grandjean ermitteln in einem Fall, der durch seine originelle Perspektive und den famosen Cast besticht. Im Zentrum der Handlung steht der junge Mann Jacob Göldi, der das Downsyndrom hat und in einer Wohngemeinschaft in Zürich lebt.

Die Kommissarinnen und die Ermittlung

Tessa Ott und ihre Kollegin Isabell Grandjean tauschen in dieser Episode ihre bisherigen Rollenmuster. Während Tessa Ott in der Vergangenheit eher instinktiv und aus dem Bauch heraus ermittelte, lässt sich ihre Kollegin diesmal stärker von ihren Emotionen leiten. Diese neue Dynamik zwischen den beiden Ermittlerinnen funktioniert bestens und bereichert die Serie um eine frische Facette. Die Schauspielerinnen Carol Schuler und Anna Pieri Zuercher haben das Zepter vor sechs Jahren übernommen und die früheren Darsteller Stefan Gubser und Delia Mayer ersetzt. Die aktuellen Auftritte zeichnen sich durch eine professionelle Distanz aus, die an die früheren, als zu schläfrig empfundenen Episoden nicht erinnert.

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Die Tat und die Tatverdächtigen

Die Handlung beginnt mit der Arbeit der Protagonisten. Jacob Göldi ist in einer Reinigung beschäftigt, die von Sophia Cancellara geleitet wird. Sophia plant mit ihrer Tochter die Stadt zu verlassen, da ihr Ex-Ehemann Simon Bärfuss kurz vor der Entlassung aus der Haft steht. Simon Bärfuss war in der Vergangenheit der Anführer einer berüchtigten Rockerbande. Als Jacob von den Plänen erfährt, bricht für ihn eine Welt zusammen. In einem Anfall von Wut schlägt er zu und verlässt das Geschäft. Kurz darauf wird Sophia Cancellara tot aufgefunden.

Die Frage lautet nun, ob Jacob Göldi seine Tante tatsächlich getötet hat oder ob Sophia später noch Besuch von Simon Bärfuss hatte. Zudem ist die untergetauchte Tochter von Sophia Cancellara verschwunden. Die Idee, Menschen mit Downsyndrom als Schlüsselfiguren in einem Krimi zu etablieren, geht in jeder Minute zu einhundert Prozent auf. Die Figuren werden nicht zu drolligen Sidekicks verzwergt, sondern sind vollwertige Charaktere, denen auch eine mögliche Täterschaft im aktuellen Fall zugebilligt wird.

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Die Figuren und ihre Dynamik

Das inklusive Ensemble des Theaters Hora rund um Benjamin Raue als Jacob Göldi spielt eine zentrale Rolle für die Qualität der Episode. Neben dem whodunit-Charakter des Falls überzeugt die Serie durch überraschend warmherzige Momente. Ronald Zehrfeld verkörpert souverän die Figur des tatverdächtigen Rockers Simon Bärfuss. Obwohl er am Anfang noch wild um sich schlägt, entwickelt er später eine Art Ersatzvater-Beziehung zu dem verunsicherten Jacob.

Dass ausgerechnet der ehemalige Verbrecher den besten Draht zu dem jungen Mann findet, liegt daran, dass er sich keine großen Gedanken macht. Simon Bärfuss begegnet Jacob ohne jegliche vielleicht gut gemeinte Zurückhaltung. Diese Ambivalenz seiner Figur sorgt nicht nur für narrative Spannung, sondern etabliert eine neue Facette im Schweizer Tatort, die bisher nicht in dieser Form vorhanden war.

Handlungsstränge und Kritik

Neben den starken Hauptsträngen gibt es auch Aspekte, die etwas aufgesetzt wirken. Die ungebetenen Gäste der Schweizer Bundespolizei stören die Ermittlungsarbeit der Mordkommission recht ungelenk. Diese Handlung führt zu einem Müsli-Gate, an dem auch der Kriminaltechniker Noah Löwenherz beteiligt ist. Dieser Teil wirkt im Gesamtbild eher albern und wäre für die Tiefe der Geschichte nicht zwingend notwendig gewesen.

Dennoch kann das als Ganzes herausragende Bild nur wenig durch diese Nebenschauplätze beschädigt werden. Der neueste Streich aus Zürich überzeugt mit gänzlich anderen Stärken als die vorangegangenen, garstigen Reißer. Die Episode ist wendungsreich und verfügt über eine treffsichere Schlusspointe. Sie bietet einen erfrischenden Kontrast zu den oft schnellen Vorgängern und zeigt, dass der Schweizer Tatort auch mit ruhigeren, charakterstarken Geschichten auf ganzer Linie überzeugen kann.