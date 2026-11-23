Melika Foroutan und Edin Hasanovic ermitteln im neuen Tatort in einem politischen Thriller. Der Fall um Anja Winkler verknüpft Exil und Terror in Deutschland.

Die Frankfurt er Kommissare Maryam Azadi und Hamza Kulina kehren in einem neuen Krimi-Abend zurück, der als überragend gilt. Melika Foroutan und Edin Hasanovic liefern mit diesem Beitrag erneut eine herausragende Leistung ab, die als einer der sehenswertesten Fälle der Reihe gilt. Bereits ihre ersten drei gemeinsamen Einsätze hatten ausgereicht, um das Duo zu einer festen Größe am Sonntagabend zu machen.

Politischer Thriller mit persönlichem Hintergrund

Der neuste Fall der Reihe bewegt sich im Spannungsfeld eines hochspannenden Polit-Thrillers. Die Geschichte verwebt die Biographien der Ermittler mit dem Tatgeschehen, was der Serie eine enorme Glaubwürdigkeit verleiht. Während in den ersten drei Krimis das Privatleben von Hamza Kulina im Vordergrund stand, rückt nun die Kommissarin Maryam Azadi in den Fokus. Foroutan wurde wie ihre Figur in Teheran geboren, was der Rolle eine neue Tiefe verleiht.

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Bisher wurde jeder Cold Case in der Abteilung für Altfälle nachvollziehbar und elegant in die Gegenwart überführt. Dies gilt auch für die aktuelle Handlung, die mehr über die bis dato eher undurchsichtig gezeichnete Figur der Kommissarin offenbart. Die Idee, die Ermittlungen in diesem speziellen Bereich anzusiedeln, erweist sich als weitsichtig und nicht als eng gefasstes Korsett.

Tathergang und der unbekannte Zeuge

Der Fall beginnt mit einem schockierenden Bombenanschlag, der sich vor Jahren in Frankfurt ereignete. Anja Winkler, gespielt von Anne Ratte-Polle, arbeitete damals als Kellnerin im Café Hajduk. Dieses Lokal diente viele Jahre lang als Treffpunkt für iranische Oppositionelle, die im Exil in Deutschland lebten.

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Bei der Explosion in jenem Nachtan griffen Angreifer das Café an und töteten alle Anwesenden, außer Winkler selbst. Die Behörden gingen damals von einem Bandenkrieg aus. Die Annahme war, dass keiner der Attentäter die Explosion überlebte und dass der Fall dadurch schnell beigelegt werden konnte.

Einer der wenigen Spuren, die am Tatort gefunden wurden, war ein Finger, der niemandem zugeordnet werden konnte. Diese Spur wurde damals ignoriert. Jahre später erkennt die überlebende Anja Winkler den unbekannten Mann wieder, obwohl niemals aktiv nach ihm gesucht wurde. Sie wendet sich daraufhin an die Polizei, was die Ermittlungen von Kulina und Azadi auslöst.

Verdeckte Ermittlungen und neue Attacken

Sobald die Kommissare den Fall übernehmen, hinterlässt Maryam Azadi einen seltsam fahrigen Eindruck. Hamza Kulina, der die Chefin genau beobachtete, heftet sich an ihre Fersen, um ihre Geheimnisse zu lüften. Er findet heraus, warum seine Vorgesetzten ihn einst damit beauftragten, Azadi näher zu überwachen.

Diese internen Spannungen werden durch eine weitere Detonation einer Bombe noch verschärft. Der aktuelle Tatort nutzt die politische Lage im Iran, wo zu Beginn des Jahres tausende Menschen gegen das Mullah-Regime protestierten. Trotz dieser Hoffnungen verlief die Rückkehr der Oppositionellen in die Ferne, da der staatliche Terror massiv einschlug.

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Kritik und gesellschaftlicher Kontext

Die Handlung spielt vor dem Hintergrund der massiven Unterdrückung im Iran. Massenhaft wurden Oppositionelle verhaftet, und Todesurteile wurden zur bitteren Realität. Die Möglichkeit einer Rückkehr von Exil-Iranern ist damit zunichtegemacht. Der Krimi macht das Schicksal dieser Menschen zum zentralen Thema.

Der Film ist als scharfe Anklage gegen die Machthaber im Iran zu verstehen. Gleichzeitig präsentiert er sich als enorm packender und stark vorgetragener Thriller. Die Spannungskurve steigt kontinuierlich an, ohne dass Schwächen in den vollen 90 Minuten offenbart werden. Das Werk funktioniert auch ohne politischen Unterbau als gelungener Krimi.

Für Fans der Reihe stellt der neue Beitrag eine gelungene Wiedergutmachung dar. Die Kombination aus authentischem Polit-Thriller und krimialem Handwerk ehrt den preisgekrönten Krimi-Standort am Main. Mit diesem Beitrag kann der nächste Grimme-Preis für die Darsteller und die Machergewiss kommen.