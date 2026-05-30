Tatort Manhattan: 'Not Suitable For Work' startet bei Disney+

Die Comedy-Serie 'Not Suitable For Work' spielt in New York und handelt von fünf jungen Menschen, die in zwei WGs in Manhattan leben und nach ihren Berufen suchen. Die Serie wurde von Mindy Kaling geschrieben und ist eine romantische Comedy mit scharfen Dialogen und peinlichen Dilemmata.

Tatort Manhattan : Fünf junge Menschen leben in zwei WGs in Manhattan und suchen nach ihren Berufen. Die Comedy-Serie ' Not Suitable For Work ' spielt in New York und handelt von Liebe, Sex und Gemeinschaft.

Die Hauptfiguren sind AJ, Davis, Josh, Kel und Abby, die alle unterschiedliche Ziele haben. AJ arbeitet in einer Finance-Klitsche, Josh will als Investigativ-Journalist arbeiten, Kel hat 'Outing'-Probleme und Abby ist als Nachwuchs-Stylistin tätig. Die Serie wurde von Mindy Kaling geschrieben und ist eine romantische Comedy mit scharfen Dialogen und peinlichen Dilemmata





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