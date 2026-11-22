Der neue Frankfurter Tatort mit Melika Foroutan und Edin Hasanovic verbindet Cold Cases mit aktuellen Iran-Konflikten. Ein spannender Polit-Thriller.

Die Krimireihe Tatort hat erneut eine glänzende Episode präsentiert, die von den Schauspielern Melika Foroutan und Edin Hasanovic getragen wird. Ihr viertes Ermittlerduo im Auftrag der Frankfurt er Polizei überzeugt durch eine hervorragende Darstellung und eine tiefgründige Storyline, die bereits nach kurzer Zeit als eines der markantesten Teams am Sonntagabend gefeiert wird. Die beiden Schauspieler beweisen, dass sie nahtlos an die ruhmvolle Geschichte des Frankfurt er Tatort s anknüpfen können.

Ermittlungsmethode und Figurenentwicklung

Melika Foroutan und Edin Hasanovic bewiesen bereits von der ersten Minute an ihre Stärke, indem sie mühelos an die Tradition des Frankfurter Tatorts anknüpften. Es bedurfte lediglich drei gemeinsamer Einsätze, bis sie als eines der sehenswertesten Ermittlerduos am Sonntagabend galten. Die Entscheidung, die beiden aus der Abteilung für Altfälle heraus ermitteln zu lassen, hat sich als strategisch klug erwiesen und entpuppte sich nicht als zu eng gefasstes Korsett für die Handlung.

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Bislang wurde jeder behandelte Cold Case nachvollziehbar und elegant in die Gegenwart geholt, was auch für den neusten Fall gilt. Dieser liefert den Zuschauern nicht nur ein spannendes Rätsel, sondern offenbart darüber hinaus mehr über die Figur der bis dato eher undurchsichtig gezeichneten Kommissarin Maryam Azadi. Die bisherige Konzentration auf das Privatleben ihres Kollegen Hamza Kulina war ein erfolgreicher narrative Hebel, der nun um Azadis Perspektive erweitert wird.

Politische Tiefe und persönliche Biografien

Gerade die Verwebung der realen Biografien der Schauspieler mit ihren Rollen verlieh den Frankfurter Krimis ein hohes Maß an Glaubwürdigkeit. Edin Hasanovic stammt, wie sein Charakter Hamza Kulina, aus Bosnien und erlebte dort als Kind die Schrecken des Krieges. Diesem Ansatz folgt nun auch Melika Foroutan, die ebenso wie ihre Figur Maryam Azadi in Teheran geboren wurde. Diese Überschneidungen sorgen für eine authentische Tiefe, die den aktuellen Fall zu einem hochspannenden Polit-Thriller macht.

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Der Fall, dessen Titel sich an den vier gefundenen Fingerkuppen orientiert, verknüpft historische Verbrechen mit aktuellen geopolitischen Spannungen. Eine Krankenschwester namens Anja Winkler arbeitete vor Jahren als Kellnerin im Frankfurter Café Hajduk. Dort trafen sich viele Oppositionelle aus dem Iran, die nun im Exil in Deutschland lebten. Anja Winkler war anwesend, als ein Bombenanschlag eines Nachts alle Anwesenden bis auf sie tötete.

Handlungsverlauf und internationale Bezüge

Zu jener Zeit gingen die Behörden davon aus, dass ein Bandenkrieg dahintersteckte und keine der Angriffspersonen die Explosion überlebte. Ein am Tatort gefundener Finger, der niemandem zugeordnet werden konnte, wurde damals ignoriert und der Fall schnell zu den Akten gelegt. Jahre später erkennt die Überlebende Anja Winkler den unbekannten Mann wieder, wendet sich an die Polizei, und Kulina sowie Azadi übernehmen die Ermittlungen.

Dabei hinterlässt Kommissarin Azadi einen seltsam fahrigen Eindruck, was Hamza Kulina auf die Fersen ihrer Chefin heftet. Er findet heraus, warum sie ihn einst dazu beauftragte, Maryam Azadi näher zu beobachten, bevor eine weitere Bombe detoniert. Diese Ereignisse spielen vor dem Hintergrund politischer Unruhen im Iran, wo Anfang des Jahres tausende Menschen gegen das Regime protestierten. Die staatliche Repression und die Unsicherheit im Exil bilden hier den moralischen Kern der Geschichte.

Wirkung auf das Publikum und Ausblick

Der neue Frankfurter Tatort funktioniert auch ohne seinen politischen Unterbau als packender Thriller, der über die vollen 90 Minuten kaum eine Schwäche offenbart. Die Spannungskurve steigt kontinuierlich an, was den Film zu einer gelungenen Wiedergutmachung für alle macht, die sich von den Produktionen der vergangenen Woche entnervt zeigten. Melika Foroutan und Edin Hasanovic liefern hier einen Beweis für ihre einzigartige Chemie und schauspielerische Reife.

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Das Ergebnis ist ein enorm packender, stark vorgetragener und clever konstruierter Krimi, der dem preisgekrönten Krimi-Standort am Main alle Ehre macht. Die Kombination aus authentischer Figurenzeichnung und spannender Handlung führt dazu, dass die Kritik einhellig die Qualität lobt. Ein weiterer Grimme-Preis ist für dieses Duo daher mehr als nur eine Möglichkeit, sondern eine fast unausweichliche Konsequenz dieser hervorragenden Arbeit.