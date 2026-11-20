Der neue Tatort mit Melika Foroutan und Edin Hasanovic behandelt einen Bombenanschlag auf Oppositionelle im Iran. Ein authentischer Polit-Thriller.

Der neue Frankfurt er Tatort bietet mit Melika Foroutan und Edin Hasanovic ein erneut überragendes Duo, das die ruhmreiche Geschichte des Krimisendungsformats am Main mit bravouröser Darstellung fortführt. Bereits nach drei gemeinsamen Einsätzen haben sich die Ermittler als eines der sehenswertesten Paare am Sonntagabend etabliert und gewannen auf Anhieb einen Grimme-Preis für ihre Leistungen. Die Entscheidung, die Figuren in der Abteilung für Altfälle ermitteln zu lassen, entpuppt sich nicht als zu eng gefasstes Korsett, sondern als kreativer Motor für authentische Spannung.

Der Cold Case und die Bombe

Der Kern der Handlung dreht sich um den Mordfall der Krankenschwester Anja Winkler, dargestellt von Anne Ratte-Polle. Diese arbeitete vor Jahren als Kellnerin im Frankfurter Café Hajduk, einem Treffpunkt für viele Oppositionelle aus dem Iran, die mittlerweile im Exil in Deutschland leben. Dort ereignete sich eines Nachts ein schwerer Bombenanschlag, der alle Anwesenden tötete, Anja Winkler jedoch verschonte. Die Behörden ging damals von einem Bandenkrieg aus und nahm an, dass kein Angreifer die Explosion überlebte.

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Einer am Tatort gefundenen Fingerabdrucks, der keiner Person zugeordnet werden konnte, schenkte die Polizei damals keine Beachtung und legte den Fall schnell bei Seite. Jahre später erkennt Anja Winkler den unbekannten Mann wieder, der niemals gesucht wurde, und wendet sich an die Polizei. Die Kommissare Hamza Kulina und Maryam Azadi übernehmen den Fall, wobei Azadi einen seltsam fahrigen Eindruck hinterlässt. Kulina heftet sich an die Fersen seiner Kollegin und findet heraus, warum seine Chefin ihn einst dazu beauftragte, Maryam Azadi näher zu beobachten.

Politische Verwebung und Hintergrund

Die Biographien der Ermittler verleihen dem Krimi ein hohes Maß an Glaubwürdigkeit, da der aktuelle Tatort diesen Knick geschickt nutzt. Während in den ersten drei Krimis das Privatleben von Hamza Kulina im Vordergrund stand, der aus Bosnien stammt und dort als Kind die Schrecken des Krieges miterlebte, rückt nun die Figur von Maryam Azadi in den Fokus. Melika Foroutan wurde ebenso wie ihre Figur in Teheran geboren, was eine tiefgreifende Verwebung beider Lebensgeschichten ermöglicht.

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Daraus ergibt sich ein hochspannender, authentischer Polit-Thriller, der den Preisgekrönten Krimi-Standort Frankfurt mit dem Thema Iran verknüpft. Anfang des Jahres keimte im Iran ein Funke Hoffnung auf, als tausende Menschen gegen das totalitäre Mullah-Regime auf die Straßen gingen. Doch die Bomben von Trump waren nie als Hilfe für die Bevölkerung gedacht, und so verpuffte dieses Aufbegehren wie so viele zuvor. Der staatliche Terror schlug eiskalt zurück, wobei Massenverhaftungen und Todesurteile zur bitteren Realität wurden.

Thriller und mediale Bewertung

Die mögliche Rückkehr von Oppositionellen aus dem Exil ist erneut in weite Ferne gerückt, um ihr Schicksal geht es in diesem Tatort, der sein Thema glaubhaft mit der Lebensgeschichte von Kommissarin Azadi verknüpft. Der Film wird nicht nur als Anklage gegen die Machthaber im Iran verstanden, sondern auch als schlichtweg enorm packender, stark vorgetragener und clever konstruierter Thriller bewertet. Die Spannungskurve steigt dabei kontinuierlich an und offenbart über die vollen 90 Minuten kaum eine Schwäche.

Der neuste Frankfurter Tatort funktioniert auch ohne seinen politischen Unterbau als gelungener Krimi, der für diejenigen, die bei der Sendung der vergangenen Woche entnervt zur Fernbedienung griffen, eine erfolgreiche Wiedergutmachung darstellt. Die Kombination aus dem politischen Hintergrund und der persönlichen Geschichte der Ermittler hebt das Werk deutlich ab. Ein weiterer Grimme-Preis erscheint in diesem Kontext als durchaus möglich und verdient.