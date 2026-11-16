Tatort Münster: Neue Staatsanwältin Nicole König im Narrentanz

Die neue Staatsanwältin Nicole König feiert in Münster einen kalten Einstand. Regine Bielefeld inszeniert einen bizarr werdenden Krimi mit Horrorelementen.

Die Münsteraner Krimi-Fans sind seit 23 Jahren mit dem blauen Dunst von Staatsanwältin Wilhelmine Klemm vertraut, doch nun betritt ihre Nachfolgerin erstmals das Tableau. Wie sich die neue Rechtsvertreterin in der komplexen Welt des westfälischen Tatorts geschlagen hat, zeigt die aktuelle Episode mit dem Titel " Narrentanz". Die Premiere der neuen Figur fügt sich weitaus holpriger in das einmal mehr sehr spezielle Geschehen um den Aasee ein als erwartet. Kritiker prüfen, ob die neue Besetzung den hohen Standards der Serie gerecht wird, die sich nach dem dramatischen Abschied von Friederike Kempter alias Nadeshda Krusenstern vor sieben Jahren etabliert hat. Björn Meyer, der die Kommissarsrolle kongenial übernahm, steht nun vor der Aufgabe, mit einer neuen Partnerin zu ermitteln, die sich noch in einer Einführungsphase befindet.

Neue Staatsanwältin und ihre Rolle im Ermittlerteam

Die neue Staatsanwältin Nicole König, verkörpert von der Schauspielerin Lou Strenger, feiert einen eher kühlen Einstand in der Stadt am Aasee. Lou Strenger macht ihrer Figur keine Vorwürfe, da sie sich streng an die vorgegebene Charakterbibel hält. Doch die Eckpfeiler der Figur bedürfen möglicherweise noch einer feineren Justierung, um besser in das etablierte Team zu passen. Besonders auffällig ist ihr herablassender Umgang mit Kommissar Thiel, der nicht nur dessen Nervenkostüm stark beansprucht, sondern auch die Dynamik im Ermittlerteam belastet. Im Gegensatz dazu ist der Umgang mit Professor Karl-Friedrich Boerne ein hübscher Einfall, der als normalsterblich dargestellt wird und für weitere Entwicklungsmöglichkeiten in zukünftigen Episoden verspricht.

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Karnevals-Mord und die feministische Front

Bevor der titelgebende Narrentanz in Münster richtig Fahrt aufnehmen kann, müssen die lokalen Gardetänzerinnen noch eine Generalprobe absolvieren. Doch ausgerechnet dabei rennt der Trainer Martin Herrmann unkontrolliert auf die Straße und wird fast von einem Traktor überfahren. Er stirbt dennoch, da die Kamelle, die er sich zuvor in den Mund gestopft hatte, vergiftet war. Während die Ermittler, darunter auch Jan-Josef Liefers als Kommissar, von der neuen Staatsanwältin dazu verdonnert werden, sämtliche Chargen der zu verteilenden Süßigkeiten zu überprüfen, tauchen neue Spuren auf. Der Vereinschefin Charlotte Kamphus zeigt die Führungsperson der Feministischen Front Münster zwei Drohbriefe an.

Anschließend gesteht die Anführerin der Gruppierung den Mord an dem Jecken. Viele Zuschauer könnten den Eindruck haben, dass dies den 49. Fall der westfälischen Kalauer-Könige vorzeitig abschließen wird. Doch Frank Thiel glaubt der vermeintlichen Täterin kein einziges Wort. Seine Skepsis erweist sich als gerechtfertigt, da er bald eine Entdeckung macht, die den gesamten Krimi in eine völlig andere und unerwartete Richtung lenkt. Diese Wendung markiert den Punkt, an dem die Handlung von einem klassischen Kriminalfall zu einem komplexeren Genre-Mix übergeht.

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Regie durch Regine Bielefeld und Genre-Wendung

Drei der letzten sechs Münsteraner Tatorte stammen aus der Feder von Regine Bielefeld. Ihre neueste Arbeit fügt den bekannten Statuten der Serie überraschend viele neue Facetten hinzu, auch wenn die erste Hälfte des Narrentanzes sich wie das pflichtbewusste Abhaken üblicher Versatzstücke anfühlt. Dann wird klar, dass der Karneval maximal als Kulisse dient und keineswegs das eigentliche Thema dieser immer schwärzer werdenden Krimikomödie ist. Auch die vermeintliche Täterin der Feministischen Front Münster erweist sich nur als weiteres Ablenkungsmanöver der Erzählung.

Die wahre Komplexität offenbart sich, als die Vorsitzende des Karnevalsvereins im Fokus steht. Sie ist nicht nur Geschäftsführerin eines dubiosen Unternehmens für Longevity-Produkte, sondern wird von der großartigen Victoria Trauttmansdorff verkörpert. Trauttmansdorff ist als Spezialistin für abgründige Charaktere bekannt und bringt eine Tiefenschärfe in die Rolle, die den Ton der Serie verändert. Sobald sie und ihr Ehemann in den Vordergrund rücken, sprechen Experten von einem völlig anderen Film als dem, für den die Serie ursprünglich konzipiert wurde.

Horror-Elemente und die Suche nach ewiger Jugend

Plötzlich treten Sci-Fi- und Horrorelemente in den Vordergrund der Handlung. Dies bewegt den bis dahin eher gemütlichen Tatort in eine Richtung, die an Serien wie Leiten erinnert, in denen Charaktere in einem Paralleluniversum zwischen Leben und Tod gefangen waren. Wenn dann noch ein Hauch von Jurassic World durch Westfalen weht, greifen viele Zuschauer zur Fernbedienung, die einen klassischen Krimi am Sonntagabend bevorzugen. Doch wer diesen Schritt unternimmt, verpasst das Herzstück dieses wilden Genremixes.

Das eigentliche Kernstück der Episode besteht aus einer im wahrsten Sinne des Wortes bissigen Abrechnung mit dem menschlichen Streben nach ewiger Jugend. Diese gesellschaftskritische Ebene hebt den Narrentanz von bloßen Unterhaltungswerten ab. Der Film ist abgefahren und auf eine ganz spezielle, besondere Art und Weise sehenswert. Er fordert das Publikum heraus, die Grenzen des Genres zu überschreiten und bleibt dennoch ein unverkennbarer Teil der Münsteraner Tatort-Tradition.