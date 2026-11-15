Der 49. Tatort in Münster: Thiel und Boerne ermitteln bei einem Mord im Karnevalsumfeld, doch der Krimi enttäuscht als Mogelpackung ohne echte Narretei.

Der vierundsiebzigste Film der Krimireihe Tatort mit dem Titel Narrentanz spielt in Münster, doch die erwartete nächtliche Faschingsfeier entpuppt sich als ernüchternde Enttäuschung für die Zuschauer. Statt der traditionellen Konfetti und Kamelle, die bei einem Rosenmontagsumzug typischerweise in der Luft fliegen, kippt zunächst ein Karnevalsdirektor um, woraufhin auch die narrative Logik des Krimis versagt. Die Produktion der WDR-Fernsehreihe präsentiert sich als Narrentanz, der alles andere als eine fröhliche Karnevalsparty ist. Die Rezensenten der ntv-Deckschicht entlarven die Inszenierung als Mogelpackung, die den Zuschauern den erhofften Spaß vorenthält.

Historische Fakten statt Klamauk

Die Handlung verankert sich in einer Stadt mit einer langen Karnevalsgeschichte, deren Ursprünge die Prinzengarde Münster auf das Jahr 1896 zurückführt. Damals organisierte die Gesellschaft No-i-nu, was rückwärts gelesen Union bedeutet, die frühen Feiern. Wer zuvor maskiert auf öffentlichen Straßen oder Plätzen unterwegs sein wollte, benötigte eine polizeiliche Legitimationskarte für drei Silbergroschen. Während des Zweiten Weltkriegs wurden Karnevalsveranstaltungen ab 1940 verboten, und erst im Februar 1949 erlaubten die britischen Besatzungsmächte wieder das Feiern. Diese historischen Details bilden den Hintergrund, bevor der Film selbst in drei Akte unterteilt wird.

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Die einzelnen Kapitel des Films werden von ernst dreinblickenden, kompetent die Snaredrum rührenden Trommlern angekündigt, was eine feierliche Atmosphäre suggeriert. Kommissar Thiel, gespielt von Axel Prahl, und Professor Boerne, verkörpert von Jan Josef Liefers, sind die zentralen Ermittler, die von ihrem nächtlichen Ausflug ein fragwürdiges Mitbringsel mitbringen. Silke Haller, dargestellt von Christine Urspruch, stellt durchaus Fragen zu diesem Mitbringsel, das die Beamten aus der mysteriösen Nacht zurückbringen. Die Inszenierung wirkt dadurch distanziert und entfremdet von der eigentlichen Thematik.

Giftige Bonbons und chemische Analyse

Der Mordfall beginnt mit dem Tod von Martin Herrmann, dem Leiter der örtlichen Karnevalstruppe, gespielt von Falk Rockstroh. Trotz der Anweisung nichts anfassen zu sollen, schnappt sich der Kommissar direkt ein Bonbon vom Tatort. Dieses Bonbon war jedoch mit dem Gift der Belladonna, auch bekannt als Tollkirsche, versehen und beförderte Herrmann ins Jenseits. Professor Boerne analysiert die chemische Substanz präzise, indem er feststellt, dass Belladonna, Atropin und Tollkirsche alles dasselbe bedeuten. Tollkirsche ist der deutsche Name der Pflanze Atropa belladonna, Belladonna wiederum ist der botanische Artname beziehungsweise die italienische Bezeichnung für schöne Frau, während Atropin eines der wichtigsten Giftalkaloide ist, das aus den Blättern und Wurzeln der Tollkirsche gewonnen wird.

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Nach sechundzwanzig Minuten gestand Babs Borger, gespielt von Katrin Wichmann, die Vordenkerin der Feministischen Front Münster, den Mord an Martin Herrmann. Ihr angegebenes Motiv war der zutiefst sexistische Unter- und Überbau der gemeinen Tanztruppen rund um Karneval und Fasching. Wer hier Mumpwitz witterte, lag natürlich richtig, da der Fall völlig anders lag. Die Geständnis-Szene wirkt konstruiert und trägt nicht zur Lösung des eigentlichen Kriminalratsels bei, sondern dient eher als Ablenkung von der eigentlichen Handlung.

Krude Storyline mit Reptilien

Tatsächlich geht es in diesem Tatort um eine krude Storyline rund um das vermeintlich verjüngende Blut von mittelgroßen Echsen. Es geht um den Versuch eines Pharmakonzerns, mit allen Mitteln eine Longevity-Produktreihe zu entwickeln, die buchstäblich ewig jung hält. Thiel schlüpft in die Rolle eines Kurzzeit-Reptiloids mit Superkräften, was einem Fall für den Indechs gleichkommt. Diese bizarre Wendung entfernt den Film vollständig von seinen karnevalistischen Wurzeln und platziert ihn im Genre der Science-Fiction-Krimis. Wer sich mit Reptilien einlässt, kommt darin um, wie die Handlung nahelegt.

Die musikalische Untermalung spiegelt diese Desorientierung wider. Vadder Thiel, gespielt von Herbert Thiel, hört im Taxi Iggy Pops Lust For Life, als Dialogzeilen getarnt. Plötzlich zitiert er Roland Kaisers Ich glaub, es geht schon wieder los und fliegt mit Frank Sinatras Fly Me To The Moon zum Mond. Diese musikalischen Zitate unterstreichen die Entfremdung von der Realität und der eigentlichen Handlung. Bis auf die tapferen Trommler und ein bisschen Verkleidungsgedöns von Assistent Mirko Schrader, gespielt von Björn Meyer, kommt Karneval definitiv zu kurz. Stattdessen dominieren die wissenschaftlichen Exzesse die Handlung.

Fazit: Wenig Anlass zum Feiern

Wer karnevalistischen Klamauk freudig erwartete oder bibbernd befürchtete, wurde multipel enttäuscht. Für alle, denen der Karneval hier zu kurz kam, wird der Klassiker Kehraus von Gerhard Polt empfohlen, eine Faschingssause mit Anspruch und Gesellschaftskritik. Das Zitat Alaaf, Helau, Alaaf, Helau, der Schnaps schmeckt mit und ohne Frau unterstreicht die Hoffnung auf eine bessere Alternative, warnt aber gleichzeitig vor der Feministischen Front Münster. Die Produktion erhält fünf von zehn Punkten, was einiges an Abzug für die karnevaleske Mogelpackung bedeutet.

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Auch die verworrene Aufklärung am Ende war nicht vollends ein Grund zum Feiern. Die Kritik an der Handführung und der fehlenden Verbindung zum Titel bleibt berechtigt. Thiel und Boerne steuern mit dem fünfzigsten gemeinsamen Fall einem runden Jubiläum entgegen. Doch dieses Mal fehlt der typische Charme und die narrative Stärke, die die Serie sonst auszeichnen. Die Enttäuschung ist groß, da die Erwartungen an einen Münster-Krimi nicht erfüllt werden.