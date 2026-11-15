Tatort Narrentanz: Neuer Einstand von Staatsanwältin Nicole König in Münster

Review der Münsteraner Tatort-Episode Narrentanz mit Fokus auf den Einstand von Staatsanwältin Nicole König und dem bizarren Plot um Karneval und Longevity.

Die 23-jährige Ära von Staatsanwältin Wilhelmine Klemm im Münsteraner Tatort neigt sich nun endlich dem Ende zu. Mit der Episode Narrentanz betritt erstmals ihre Nachfolgerin Nicole König, verkörpert von der Schauspielerin Lou Strenger, die Ermittlungsgruppe. Der Fokus rückt von der etablierten Besetzung hin zu dieser neuen Figur, die sich in das spezielle Umfeld um den Aasee einfügen muss.

Neue Staatsanwältin kühler Einstand in der Krimiserie

Die Einführung von Nicole König fällt deutlich holpriger aus als die ihres Vorgängers. In früheren Episoden sorgte Friederike Kempter alias Nadeshda Krusenstern für einen dramatischen Abschied, der durch Björn Meyer als Nachfolger perfekt ersetzt wurde. Im Gegensatz dazu wirkt die aktuelle Nachfolgerin auf die Ermittler oft distanziert. Besonders ihr herablassender Umgang mit Kommissar Frank Thiel belastet die sonst harmonische Arbeitsatmosphäre und nagt an dessen Nervenkostüm.

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Dennoch ist Lou Strenger als Schauspielerin keine Schuld am fehlenden Chemie-Erwachen zuzuschreiben. Sie hält sich strikt an die vorgegebene Charakterbibel ihrer Figur. Der Konflikt entsteht durch die Dynamik zwischen den Figuren. So behandelt Nicole König den Professor Karl-Friedrich Boerne wie einen Normalbürger, was als netter Einfall gilt. Dieser Aspekt könnte in zukünftigen Episoden zusätzlichen Stoff für interessante Entwicklungen liefern.

Karnevalsmord durch vergiftete Kamelle und falsche Fährten

Der Fall selbst beginnt mit einer Tragödie während der Karnevals-Vorbereitung. Der Trainer der Gardetänzerinnen, Martin Herrmann, stirbt bei einer Generalprobe. Er wird fast von einem Traktor überfahren, doch die eigentliche Todesursache ist eine vergiftete Kamelle, die er sich in den Mund gestopft hat. Die Ermittler von Boerne und Alberich erhalten den Auftrag, sämtliche Chargen der Süßigkeiten zu überprüfen.

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Vereinschefin Charlotte Kamphus zeigt Kommissar Thiel daraufhin zwei Drohbriefe der Feministischen Front Münster. Die Anführerin dieser Gruppe gesteht sogleich den Mord an dem Jecken. Frank Thiel glaubt dieser vermeintlichen Täterin jedoch kein Wort. Er führt die Ermittlungen fort und macht bald eine Entdeckung, die die gesamte Richtung des Krimis verändert.

Regisseurin Regine Bielefeld wechselt ins Sci-Fi-Genre

Drei der letzten sechs Münsteraner Tatorte wurden bereits von Regine Bielefeld inszeniert. Ihre neueste Arbeit Narrentanz wirkt in der ersten Hälfte noch wie das Abhaken üblicher Versatzstücke. Erst später wird klar, dass der Karneval nur als Kulisse dient. Das eigentliche Thema ist eine düstere Krimikomödie, die sich von der gewohnten Spur entfernt. Die vermeintliche Täterin ist nur ein Ablenkungsmanöver.

Die Vorsitzende des Karnevalsvereins ist zudem Geschäftsführerin eines dubiosen Unternehmens für Longevity-Produkte. Sie wird von Victoria Trauttmansdorff gespielt, einer Spezialistin für abgründige Charaktere. Sobald sie und ihr Ehemann in den Vordergrund rücken, wechseln die Elemente der Handlung deutlich. Sci-Fi- und Horrorelemente dominieren plötzlich das Geschehen.

Parallelen zu Jurassic World und ewige Jugend als Thema

Die Episode lenkt die Handlung in eine Richtung, die an das Paralleluniversum zwischen Leben und Tod erinnert. Ein Hauch von Jurassic World weht durch Westfalen, was klassische Krimi-Fans zur Fernbedienung greifen lassen könnte. Es handelt sich um einen wilden Genremix, der unkonventionell ist und Mut zur Eigenheit zeigt.

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Das Herzstück der Story ist eine bissige Abrechnung mit dem Streben nach ewiger Jugend. Dieser Punkt wird als sehenswert und auf eine spezielle Art abgefahren bewertet. Die neue Staatsanwältin Nicole König bleibt im Hintergrund, während die alten Ermittler in einer bizarren Welt gefangen sind. Axel Prahl und Jan-Josef Liefers müssen sich mit diesen neuen Herausforderungen auseinandersetzen, während das Revier der anderen Teams unklar bleibt.