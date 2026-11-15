Tatort Narrentanz: Thiel und Boerne ermitteln am 15. November in Münster

Frank Thiel und Professor Boerne lösen in Münster den Tatort Narrentanz. Am 15. November stirbt ein Karnevalsleiter unter mysteriösen Umständen. Mehr Details zum neuen Fall.

Der bekannte Krimi Tatort aus der ARD widmet sich am kommenden Sonntag dem westfälischen Karneval in Münster. In der neuen Episode mit dem Titel Narrentanz geraten die beiden langjährigen Ermittler ins Zentrum eines tödlichen Geschehens. Der Zuschauer kann der Sendung am 15. November um 20.15 Uhr auf dem Fernsehsender ARD folgen. Der 49. gemeinsame Fall markiert einen besonderen Meilenstein in der fast 25-jährigen Geschichte der duo-Konstellation.

Jubiläum und Vertragsverlängerung bis 2029

Nach 24 gemeinsamen Jahren im Tatort-Kosmos ist diese Sendung die letzte große Sonntagabend-Station vor dem goldenen Jubiläum, das im kommenden Frühjahr gefeiert wird. Viele Fans könnten den Eindruck gewinnen, dass die Zusammenarbeit der beiden Protagonisten damit endet, doch dem ist nicht so. Die Verträge der Darsteller wurden bereits um mehrere Jahre verlängert, bis ins Jahr 2029. Das bedeutet, dass das Publikum den gemeinsamen Ermittler-Wahnsinn mindestens bis ins Jahr 2030 weiter verfolgen kann. Deutschlands Rekord-TV-Ermittler-Team zog dabei bis zu 14,5 Millionen Zuschauer in den Bann, was die enorme Popularität dieser Serie unterstreicht.

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Investigation um den toten Karnevalsleiter

In der Handlung stößt die Kommissarin Christine Urspruch, gespielt von der 56-jährigen Schauspielerin Silke Haller, zu den Ermittlungen. Mitten in einer Probe der Gardetänzerinnen eines Münsteraner Karnevalsvereins bricht der Leiter Martin Herrmann plötzlich zusammen und spricht wirres Zeug. Professor Karl-Friedrich Boerne, der von dem 62-jährigen Jan Josef Liefers verkörpert wird, liefert schnell den blitzartigen Befund: Der Mann wurde vergiftet. Die Spuren führen weg von der Tanzgarde hin zur Tollkirsche, einer giftigen Pflanze. Ein weiterer wichtiger Gesichtspunkt ist die zweite Leidenschaft des Toten: Martin Herrmann war auch Segelflieger. Diese Erkenntnis lenkt den Fokus der Suche auf den lokalen Flugplatz und die möglichen Pläne eines Verkaufes des Geländes.

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Karnevalsgeschichte der Schauspieler

Die beiden Hauptdarsteller bringen ganz unterschiedliche Erfahrungen in diese rollen mit. Jan Josef Liefers, der in der ehemaligen DDR aufwuchs, fühlte sich im jecken Treiben stets wohl. Für ihn war Fasching als Kind ein Tag, an dem er sein konnte, wer er wollte, etwa als Winnetou oder D'Artagnan. Aus diesem Rollenwechsel habe er später sein Berufsmodell als Schauspieler entwickelt, bei dem er theoretisch das ganze Jahr über Karneval feiern kann. Für die Verkleidung des Professors Boerne bereitet er sich seit fast 25 Jahren mit der gleichen Routine vor: Der Bart wird gezielt gezüchtet und kurz nach dem letzten Drehtag entfernt. Der 65-jährige Axel Prahl stammt hingegen nicht aus einer Faschings-Hochburg. Prahl, der aus Eutin in Schleswig-Holstein kommt, räumt ein, dass er beim Gardetanz höchstens sportlich interessiert zuschauen würde, sich aber schnell aus der Halle verziehen würde, wenn man ihn zum Mitmachen auffordern würde.

Kontraste und politische Kontexte

Im Gegensatz zu seinem Partner Hauptkommissar Frank Thiel meidet dieser solche Veranstaltungen grundsätzlich. Das gelingt der beliebten Figur an diesem Sonntag natürlich überhaupt nicht, da er mitten im Geschehen steht. Neben den karnevalistischen und fliegerischen Aspekten spielt auch ein politischer Faktor eine Rolle in der Episode. Die sogenannte "Feministische Front Münster" taucht in den Ermittlungen auf. Die Verknüpfung von Sport, traditionellem Brauchtum, Giftmord und politischen Strömungen sorgt für eine vielschichtige Handlung. Mit der Folge 50 wird die Serie nicht enden, was eine lange und stabile Fortsetzung der beliebten Ermittler-Pairing garantiert.