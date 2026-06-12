Tatort‑Sommerpause: Alternative Krimis begleiten Fußball‑Abend

Der klassische Tatort pausiert, doch am Sonntagabend laufen drei verschiedene Folgen in den Dritten Programmen - von humorvoller Mumien‑Komödie bis zu ernster Ermittlungsstory - während gleichzeitig Fußball‑Dokumentationen und Turnierberichte das Fernsehfenster dominieren.

Der beliebte Fernsehkiller " Tatort " befindet sich derzeit in der Sommerpause , doch normalerweise laufen an den meisten Sonntagen zumindest Wiederholungen der Serie. In dieser Woche dagegen ändert sich das übliche Bild: Da der Sport im Fokus steht, wird kein neuer Tatort in der ARD ausgestrahlt.

Wer jedoch nicht auf die gewohnte Krimispannung verzichten will, findet in den sogenannten Dritten Programmen mehrere Alternativen, die am Sonntagabend um 20:15 Uhr starten. Der Westdeutsche Rundfunk (WDR) präsentiert die humorvolle Münsteraner Folge "Der Fluch der Mumie". In dieser Episode geraten die Ermittler Axel Prahl und Jan‑Josef Liefers in ein makaberes Szenario, das um die Entdeckung einer mumifizierten Leiche kreist.

Die Geschichte verbindet komödiantische Elemente mit klassischem Rätselspaß und bietet den Zuschauern einen leichten Einstieg in das Tatort‑Universum, während die großen Sportereignisse das Hauptprogramm dominieren. Parallel dazu überträgt der Norddeutsche Rundfunk (NDR) eine deutlich seriösere Variante mit dem Titel "Eine unscheinbare Frau". In dieser Folge ermitteln Sabine Postel und Oliver Mommsen in einem Fall, der tief in das alltägliche Leben einer vermeintlich unauffälligen Person eindringt.

Die Geschichte zeichnet sich durch eine dichte Atmosphäre und ein Augenmerk auf zwischenmenschliche Beziehungen aus, sodass sie besonders Zuschauer anspricht, die narrative Tiefe bevorzugen. Zeitgleich schickt der Südwestdeutsche Rundfunk (SWR) einen weiteren Tatort‑Beitrag in die Ausstrahlung, "Eine Handvoll Paradies". Hier ermitteln Devid Striesow zum zweiten Mal als Kommissar Stellbrink in Saarbrücken. Die Episode versucht, durch eine schräge Bildsprache und ungewöhnliche Handlungsstränge ein eigenwilliges Bild des Krimis zu erzeugen, leider jedoch ohne den gewünschten Durchbruch zu schaffen.

Viele Kritiker bemängeln, dass Striesows zweiter Versuch im Tatort-Universum nicht die notwendige Spannung entfalten konnte. Während also der klassische Tatort derzeit pausiert, sorgt die Kombination aus Fußball‑Hochburgen und alternativen Krimiserien für ein abwechslungsreiches Fernsehprogramm. Die deutsche Fußballnationalmannschaft befindet sich im Vorfeld einer wichtigen Turnierphase, die von Spielen in den USA, Kanada und Mexiko geprägt ist.

Nach den jüngsten Auftritten wird besonders die Dokumentation "WM 1994 - Elf Helden ein Albtraum" um 22 Uhr beworben, die ein wenig umstrittenes Kapitel der deutschen Fußballgeschichte beleuchtet. In dieser Sendung wird die Leistung der deutschen Mannschaft unter Berti Vogts thematisiert, die bereits als Titelverteidiger im Viertelfinale scheiterte und durch mangelnde Disziplin auffiel. Die Kombination aus sportlicher Analyse und Krimialternativen bietet den Zuschauern trotz der Sommerpause ein facettenreiches Unterhaltungsangebot, das sowohl Sport‑ als auch Krimi‑Fans gerecht wird





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