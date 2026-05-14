Die Tatort-StarsJasna Fritzi Bauer, Luise Wolfram und Dar Salim müssen unter Beweis stellen, dass sie das Zeug zum Tatort haben. In der Stil einer fiktionalen Dokumentation begleiten die Stars die Vorbereitung auf ihre Rollen als Bremer Tatort-Team mit reichlich satirischer Überspitzung und viel Selbstironie. Das Format wirft einen augenzwinkernnden Blick hinter die Kulissen Deutschlands erfolgreichstem Krimiformat.

Wie die Tatort - Stars Jasna Fritzi Bauer , Luise Wolfram und Dar Salim unter Beweis stellen müssen, dass sie das Zeug zum Tatort haben. In der Stil einer fiktionalen Dokumentation begleiten die Stars die Vorbereitung auf ihre Rolle n als Bremer Tatort -Team mit reichlich satirischer Überspitzung und viel Selbstironie.

Das Format wirft einen augenzwinkernnden Blick hinter die Kulissen Deutschlands erfolgreichstem Krimiformat. Die Stars müssen sich nicht nur vor ihrem chronisch überspannten Regisseur, sondern auch vor einem echten Polizisten und einem legendären Stuntman beweisen. Als dann noch renommierte Tatort-Profis wie Anna Schudt, Wolfram Koch und Meret Becker ungefragt gute Ratschläge verteilen, ahnen die drei, worauf sie sich eingelassen haben. Das Dreamteam läuft jetzt endgültig zu Hochtouren und macht das, was es am besten kann: zusammen ermitteln.

Auf einmal fügen sich die Puzzleteile zusammen, allerdings ist die Wahrheit deutlich komplizierter als gedacht





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