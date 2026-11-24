Lannert und Bootz ermitteln in einem komplexen Fall in Stuttgart, bei dem ein Video die Ermittlungen in eine moralische Sackgasse führt.

Am vergangenen Dienstag strahlte der Bayerische Rundfunk eine neue Folge der Krimireihe Tatort aus, die von den Kommissaren aus Stuttgart handelt. Die Hauptfiguren Lannert und Bootz, verkörpert von Richy Müller und Felix Klare, stehen vor einer der anspruchsvollsten Ermittlungen ihrer Laufbahn. Der Fall dreht sich um einen Mord auf dem Gelände eines Versicherungskonzerns, der scheinbar einfach ist, aber bei genauerer Betrachtung komplexe ethische Fragen aufwirft.

Ermittlungen im Schatten von Routine und Humor

Während die Teams in Köln oder München oft als absolute Institutionen gelten, haben sich die Stuttgarter Ermittler in den letzten Jahren ebenfalls einen festen Platz erarbeitet. Ihre Fälle zeichnen sich meist durch eine sachliche Arbeitsweise aus, die mit einem feinen Humor verbunden ist. Diese Kombination hat ihnen bei den Zuschauern bereits einen guten Ruf verschafft, der nun in dieser neuen Episode auf die Probe gestellt wird.

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Die Handlung beginnt mit der offiziellen Weihnachtsfeier eines großen Versicherungskonzerns. Nach dem festlichen Teil bleibt Abteilungsleiter Jansen in seinem Büro, um eine finale Runde mit seinen Kollegen zu drehen. Dabei flirten er und seine Angestellte Kim Tramell miteinander, was bald zu einer intimen Begegnung führt. Genau in diesem Moment wird das Paar von einem Kollegen gefilmt, der kurz darauf tot im Foyer des noblen Firmengebäudes aufgefunden wird.

Der Videobeweis als zentrale Ermittlungskomponente

Sofort rücken beide Beteiligte, Jansen und Tramell, ins Zentrum der Aufmerksamkeit, da beide ein Motiv haben könnten. Die Frage für die Kommissare lautet nun, wem von beiden sie Glauben schenken sollen. Ein entscheidender Beweis scheint in Form des gefilmten Videos vorzuliegen. Dieses Material könnte theoretisch klären, was in dem Büro geschah, und somit die Richtung der Ermittlungen weisen.

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Die Kommissare glauben zunächst, dass das Videomaterial Aufschluss geben wird. Doch die Lage ändert sich drastisch, als Kim Tramell vorbringt, dass ihr Chef sie vergewaltigt habe. Plötzlich wirkt das scheinbar neutrale Video in einem komplett anderen Licht. Was wie ein einfacher Beweis für eine Affäre begann, entpuppt sich als eine Quelle neuer, schwerer wiegender Fragen, die keine klaren Antworten zulassen.

Moralische Dilemmata statt einfacher Mordmuster

In vielen Krimis dient ein Tötungsdelikt in einer großen Konzernstruktur als Vorlage für simple Geschichten über Gier und Machtmissbrauch. Oft endet ein solcher Fall damit, dass die Gier eines Täters so groß wird, dass sie über Leichen geht. Der Stuttgarter Tatort bricht mit dieser Routine. Er nutzt das bekannte Grundgerüst nur als Aufhänger, um einen diffizileren Kern zu beleuchten.

Der Fall wirft das Dilemma realer Ermittlungen auf, wenn der Vorwurf einer Vergewaltigung im Raum steht. Die Beweisführung ist dann nicht nur ein sensibles, sondern oft auch ein problematisches Unterfangen. Auf dem vermeintlichen Videobeweis ist nicht eindeutig erkennbar, wie einvernehmlich der Verkehr zwischen Chef und Angestellter wirklich war. Entscheidende Hinweise verschwimmen im Unklaren.

Die Deutungshoheit liegt bei den Kommissaren Lannert und Bootz, die vor der schwierigen Aufgabe stehen, die Fakten zu werten. Ihnen ist es trotz aller Sorgfalt nicht möglich, vollständig gerecht zu werden, da das Material keine eindeutigen Schlüsse zulässt. Es bleibt den Ermittlern überlassen, die Fragmente zu einem Gesamtbild zusammenzusetzen, das nicht immer den Tatsachen entspricht.

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Schauspielerische Leistungen und Regie

Die Figur der möglichen Opfers, Kim Tramell, bleibt frei von gängigen Klischees. Dies ist ein Verdienst der cleveren Vorlage von Regisseur Rudi Gaul und seiner Co-Autorin Katharina Adler. Zudem trägt die schauspielerische Leistung von Ursina Lardi maßgeblich dazu bei. Sie hat zwar schon in vielen anderen Tatort-Folgen mitgewirkt, liefert hier jedoch ihre bis dato beste Vorstellung ab.

Die Kombination aus einer spannenden Handlung, die keine einfachen Antworten bietet, und starken schauspielerischen Leistungen macht diese Episode zu einemhighlight der Reihe. Lannert und Bootz zeigen erneut, warum sie sich zu einer festen Größe im Tatort-Universum entwickelt haben. Der Fall Videobeweis bleibt den Zuschauern lange im Gedächtnis, da er Fragen aufwirft, die oft schwieriger zu beantworten sind als das Verbrechen selbst.