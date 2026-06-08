Tatort: Wiederholung von "Borowski und der gute Mensch" mit Lars Eidinger als diabolischer Gegner

Die ARD wiederholt den spektakulären "Tatort" "Borowski und der gute Mensch", in dem Lars Eidinger als Psychopath Kai Korthals ein letztes Mal auf Kommissar Borowski trifft. Ein psychologischer Thriller mit grotesken und komödiantischen Elementen, der konventionelle Krimi-Regeln bricht.

An diesem Sonntag präsentiert der " Tatort " einen spektakulären und diabolisch inszenierten Krimi, der voll und ganz auf seinen Star Lars Eidinger zugeschnitten ist. Die Episode "Borowski und der gute Mensch" markiert den dritten und letzten Auftritt von Eidinger als der legendäre Antagonist Kai Korthals , der als "stiller Gast" in der Seriegeschichte zu einer der abgründigsten Figuren avancierte.

Vor 14 Jahren debütierte der Psychopath erstmals an der Seite des spröden Kieler Kommissars Klaus Borowski, damals noch gespielt von Axel Milberg. Autor Sascha Arango verzichtete damals bewusst darauf, die Identität des Serienmörders zu verschleiern, sondern konzentrierte sich ganz auf die perfiden Bosheiten des Täters, der sich unbemerkt Zugang zu den intimsten Räumen seiner Opfer verschaffte - wobei schnell auch Borowskis damalige Kollegin Sarah Brandt in Gefahr geriet.

Der erste Teil endete mit einer Niederlage der Polizei, denn Korthals gelang die Flucht, was die Tür für eine Fortsetzung öffnete. Für Lars Eidinger bot sich dadurch die seltene Chance, als Wiedergänger zu Deutschlands beliebtester Krimireihe zurückzukehren. In der zweiten Folge steigerte sich sein Auftritt zum Privatduell mit Borowski, und im dritten Teil, der nun als Wiederholung läuft, stehen sich beide erneut gegenüber - diesmal ohne langes Abtasten.

Kai Korthals ist längst nicht mehr "still", was diesen "Tatort" aus Schleswig-Holstein zu einem wilden Ritt macht, bei dem Eidinger seine darstellerische Bandbreite voll ausschöpfen darf. In der aktuellen Handlung sind sechs Jahre seit Korthals' zweiter Verhaftung vergangen. Der als schuldunfähig eingestufte Mörder sitzt in einer psychiatrischen Klinik ein. Während der Probe eines Theaterstücks kommt es dort zu einem Tumult, den Korthals geschickt zur erneuten Flucht nutzt.

Sein Ziel ist die blinde Seelsorgerin Teresa, die ihn zuvor mit Liebesbekundungen überschüttet hat. Während sie das Gute in ihm zu erkennen glaubt, finden Borowski und seine neue Kollegin Mila Sahin die erste Frauenleiche. Der Kieler Kommissar muss sich also erneut seinem größten Feind stellen. Regisseur und Autor lassen dabei bewusst die Grenzen eines herkömmlichen Sonntagabend-Krimis hinter sich.

Schon die ersten Szenen zeigen, dass hier konventionelle Erzählmuster ignoriert werden. Wenn Korthals als Franz Moor aus Schillers "Räuber" rezitiert, erhält der Zuschauer keinen Blick auf den biederen Postboten von einst, sondern Einblicke in die künstlerische Arbeit seines Darstellers auf den Bühnen der Berliner Schaubühne. Diese Verknüpfung ist kein Zufall, sondern Methode in einem bisweilen grotesken Reißer, der sich auch als schwarze Komödie lesen lässt.

Lars Eidingers Darstellung, die zwischen kindlichem Übermut und eiskaltem Gewaltexzess oszilliert, erinnert in ihren besten Momenten an Joaquin Phoenix' meisterhafte Joker-Persiflage - eine gepeinigte Seele auf der Suche nach Erlösung. Dadurch werden eventuelle Logiklücken leicht überspielt. Insgesamt ist "Borowski und der gute Mensch" einer der spektakulärsten "Tatort"-Einsätze und funktioniert sowohl als Erst- als auch als Wiedersehen hervorragend.

Die Sendung wurde am Sonntagabend um 20:15 Uhr in der ARD ausgestrahlt und ist für sechs Monate in der Mediathek als Stream verfügbar, während die Sommerpause bis Mitte September andauert





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