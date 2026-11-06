Tatort Zürich: Grandjean und Ott ermitteln im Herzen Europas

Die ARD-Krimiserie spielt seit 2020 in Zürich. Die Kommissarinnen Isabelle Grandjean und Tessa Ott lösen Verbrechen in der Schweizer Metropole.

Die erfolgreiche Krimireihe Tatort aus der ARD hat seit dem Jahr 2020 ihren festen Schauplatz in Zürich. In der Schweiz schläft das Verbrechen nicht, weshalb die Produktion dort lokalisierte Ermittlungen durchführt. Die Stadt am Zürich see und der Limmat dient als Kulisse für komplexe Kriminalfälle, die sowohl die städtische Atmosphäre als auch die umliegenden ländlichen Regionen nutzen.

Die Ermittlerinnen und ihr Hintergrund

Isabelle Grandjean und Tessa Ott sind die zentralen Figuren der Serie. Beide Kommissarinnen werden von der Schauspielerin Anna Pieri Zuercher und Carol Schuler dargestellt. Die Serienmachers haben die Charaktere so angelegt, dass sie unterschiedliche Perspektiven auf die Arbeit der Polizei und das Leben in Zürich bieten. Die Darstellerinnen bringen ihre eigenen Erfahrungen aus Theater und Film in die Rollen ein.

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Charakterprofil der Kommissarin

Isabelle Grandjean wurde in der französischsprachigen Westschweiz geboren und spricht Französisch als Muttersprache. Ihre Zielstrebigkeit führte sie während der Polizeiausbildung zu einem Jurastudium. Anschließend arbeitete sie am Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag. Sie hat einen Sohn, der in den Niederlanden bei seinem Vater lebt. Grandjean ist eine emanzipierte Frau, die ihren Job oft vor ihr Privatleben stellt. Ihre Prinzipien und Werte sind ihr wichtig. Im Beruf und zu Hause setzt sie sich für Gerechtigkeit ein. Ihre Karriere führt sie zurück zu ihren Wurzeln in Zürich.

Die Rolle der Tessa Ott

Tessa Ott ist ausgebildete Fallanalytikerin und hat Soziologie sowie Psychologie studiert. Dort entdeckte sie ihre Leidenschaft für das Profiling. Sie stammt aus einer einflussreichen und wohlhabenden Zürcher Familie. Doch sie identifiziert sich kaum mit dieser Herkunft. Sie hat einen ausgeprägten Freiheitsdrang und hinterfragt ihr privilegiertes Leben häufig. Spekulationen besagen, dass sie den Job durch Beziehungen ihrer Eltern bekam. Daher muss sie die Anerkennung ihrer Kollegen hart erarbeiten.

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Die Schauspielerinnen im Fokus

Anna Pieri Zuercher und Carol Schuler verkörpern die Kommissarinnen. Zuercher war vor ihrer Filmkarriere in Paris und Genf im Theater tätig. Sie ist seit 2004 in Film und Fernsehen zu sehen. Seit 2016 ist sie mit dem Kameramann Pietro Zuercher verheiratet. Carol Schuler ist eine Schweizer Schauspielerin und Sängerin. Ihre Leidenschaft für die Schauspielerei entdeckte sie früh. Bereits mit fünf Jahren hatte sie ihren ersten Auftritt. Seit ihrem zwölften Lebensjahr ist sie professionell tätig.

Die Bedeutung von Zürich als Standort

Zürich ist ein bedeutender Finanzplatz in Europa. Die Stadt gilt als einer der Orte mit der weltweit höchsten Lebensqualität. Der größte Bahnhof der Schweiz liegt hier, was die Stadt zu einem wichtigen Verkehrsknotenpunkt macht. Die Kultur und die Landschaft in und um Zürich sind besonders. Die Umgebung wird als Erholungsort genutzt. Die Serie nutzt diese Elemente regelmäßig für die Handlung. Die Kombination aus urbaner Struktur und natürlicher Schönheit bietet eine einzigartige Atmosphäre.