Tatortreiniger: Die letzten Zeugen und die letzten Spuren

Tatortreiniger sind die letzten Zeugen von Verbrechen und Unfällen. Sie beseitigen Blut, Körperflüssigkeiten und Überreste der Verwesung, um die Räume wieder bewohnbar zu machen. Die Arbeit ist körperlich anstrengend und emotional belastend, aber Tatortreiniger sind bereit, sich für die Gesellschaft einzusetzen. Sie wissen nie, was sie an ihren Einsatzorten erwartet und mit was sie es zu tun bekommen.

Stumm und mit routinierten Bewegungen streifen sich Bernadeta Lotze und ihre Crew die Schutzkleidung über. Dann steigen sie die schmale Treppe empor. Oben im Dach eines Hauses im Thüringer Wald bahnt sich das Team einen Weg durch Türme aus Verpackungsmüll, fauligen Essensresten und Gerümpel.

Ein süßlicher Gestank hängt in der Luft, der selbst die Masken durchdringt. Auf dem Fußboden kriechen Maden, einige bereits verpuppt.

"Wir wissen nie, womit wir es zu tun haben", sagt Lotze. Die 47-Jährige ist von Beruf zertifizierte Tatortreinigerin. Ihr Unternehmen aus Zella-Mehlis in Südthüringen hat sich auf das Säubern von Leichenfundorten spezialisiert. Sie entfernt Blut, Körperflüssigkeiten und Überreste der Verwesung.

Ihr Team wird gerufen nach Gewalttaten, Unfällen, Suiziden oder auch bei natürlichen Todesfällen, damit die Räume wieder bewohnbar werden – und frei von Bakterien, Schimmelpilzen und Viren sind. Tatortreiniger arbeiten in Ganzkörper-Schutzanzügen, mit Atemschutzmasken und Spezialhandschuhen, um sich vor Infektionen durch Krankheitserreger zu schützen





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