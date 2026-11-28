Tattoo für sie: Wayne Rooney erzählt von großer Liebe Coleen
Sechs Jahre lang blitzte Wayne Rooney bei Coleen ab. Im Dschungel verrät er nun: So eroberte er doch noch ihr Herz.
erinnerte sich der ehemalige Fußballer an seine hartnäckigen Annäherungsversuche: "Etwa sechs Jahre lang, ich war hartnäckig!
" Jeden Morgen versuchte er sein Glück: "Ich ging jeden Tag auf dem Weg zur Schule an ihrem Haus vorbei, und jedes Mal fragte ich sie, und sie sagte immer nein. Ich sagte immer zu ihr: 'Ich verspreche dir, wir werden heiraten, wenn wir älter sind, und wir werden zusammen Kinder haben.
'"" an. Nach dem Kinobesuch ging alles ganz schnell.
Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen.Read the full story at promiflash
Get an alert when there is news on Deutschland NachrichtenFollow Deutschland Nachrichten