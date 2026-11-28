Sechs Jahre lang blitzte Wayne Rooney bei Coleen ab. Im Dschungel verrät er nun: So eroberte er doch noch ihr Herz.

erinnerte sich der ehemalige Fußballer an seine hartnäckigen Annäherungsversuche: "Etwa sechs Jahre lang, ich war hartnäckig!

" Jeden Morgen versuchte er sein Glück: "Ich ging jeden Tag auf dem Weg zur Schule an ihrem Haus vorbei, und jedes Mal fragte ich sie, und sie sagte immer nein. Ich sagte immer zu ihr: 'Ich verspreche dir, wir werden heiraten, wenn wir älter sind, und wir werden zusammen Kinder haben.

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'"" an. Nach dem Kinobesuch ging alles ganz schnell.