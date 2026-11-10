Tattoo-Wette: Thadeusz und Doğan unterstützen Ilse Aigners Präsidentschaftskandidatur

Timotheus Thadeusz und Alev Doğan zeigen Aigner-Tattoos als Zeichen ihrer Unterstützung. Die CDU nominiert Aigner für den 30. Januar.

Die Debatte um die Nachfolge im Bundespräsident enamt erhält durch unerwartete Akteure neue Dynamik. Der 58-jährige Unterhaltungskünstler Timotheus Thadeusz hat in der Talk-Show Blome & Pfeffer ein großes Tattoo auf seinem Oberarm gezeigt, das den Namen Ilse Aigner trägt. Dies ist das sichtbare Ergebnis einer Wette, die Thadeusz gegen sich selbst eingegangen war, um die Unterstützung der CDU -Kandidatin zu demonstrieren. Parallel dazu veröffentlichte die stellvertretende Chefredakteurin von The Pioneer, Alev Doğan, auf Instagram ein Bild dieses tätowierten Namens, wodurch sich der Kreis der prominenten Unterstützer in diesem ungewöhnlichen Format schließt.

Der Ursprung der Tattoos und der Wette

Thadeusz hatte den Plan für dieses visuelle Bekenntnis bereits im August in seinem Audio-Format Das Wort zum Sonntag öffentlich gemacht. In dieser Sendung forderte er Aigner direkt auf, Bundespräsidentin zu werden, und begründete dies mit der Überzeugung, dass sie als Kandidatin keineswegs nur in Ordnung, sondern die beste Wahl sei. Um seine Ernsthaftigkeit unter Beweis zu stellen, trainierte er seinen Bizeps auf den Umfang einer Papaya-großen Fläche, um den Schriftzug Ilse perfekt auf seinem Oberarmmuskel platzieren zu können. Dies geschah nicht als bloßer Spaß, sondern als fester Bestandteil seiner politischen Standpunkte.

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Politische Nominierung durch den CDU-Vorstand

Hinter den persönlichen Aktionen der Unterstützer steht ein formaler politischer Prozess. Der CDU-Vorstand hat Ilse Aigner offiziell nominiert, nachdem Bundeskanzler und CDU-Chef Friedrich Merz diesen Vorschlag eingebracht hatte. Diese Nominierung festigt ihre Position als einzige Kandidatin der großen Koalition im Rennen um das höchste Staatsamt. Sollte Aigner am 30. Januar vom Bundestag und den Vertretern der Landesparlamente in der Bundesversammlung gewählt werden, würde sie historisches Land betreten. Sie wäre die erste Frau und die erste CSU-Politikerin überhaupt, die den Posten des Bundespräsidenten innehaben würde.

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Öffentliche Reaktionen und mediale Präsenz

Nikolaus Blome, der Moderator der Sendung, griff die Situation auf und fragte Thadeusz direkt, ob er die Wette gegen die politische Realität verloren habe. Thadeusz antwortete daraufhin, dass er zwar gegen sich selbst wetten musste, aber seine Unterstützung dann mit voller Überzeugung ausübte. Er betonte dabei einen Unterschied zu seiner Haltung gegenüber anderen Kandidaten, indem er explizit erklärte, dass er Aigner nicht nur als akzeptabel, sondern als erstrebenswert ansieht. Diese öffentlichen Statements tragen dazu bei, das Thema in der Öffentlichkeit zu halten und die Kandidatur über die rein parteipolitische Ebene hinaus zu diskursieren.

Ausblick auf die Wahl am 30. Januar

Der Fokus liegt nun auf dem kommenden Termin am 30. Januar, an dem die Bundesversammlung zusammenritt, um den neuen Bundespräsidenten zu wählen. Für Thadeusz und Doğan markiert dieser Tag den Abschluss ihrer persönlichen Kampagne und den Übergang in die finale politische Entscheidung. Die Tattoos dienen dabei als bleibende Zeichen ihrer Loyalität und ihres Interesses an der politischen Entwicklung. Ob Aigner die erforderliche Mehrheit erhält, bleibt bis zur Wahl abzuwarten, doch die sichtbare Unterstützung durch Prominente zeigt, dass das Amt der Bundespräsidentschaft auch außerhalb der etablierten politischen Kreise großes Interesse und emotionale Beteiligung hervorruft.