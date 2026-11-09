Tatverdächtiger in Mordfall Lisa T. identifiziert

Berliner Staatsanwaltschaft bestätigt Identität des 22-jährigen Verdächtigen im Fall der vermissten Lisa T. aus Marzahn. Erstmals gibt es Details zu den Ermittlungen.

Die Berliner Staatsanwaltschaft hat nach dem tragischen Tod der 13-jährigen Schülerin Lisa T. aus dem Berliner Bezirk Marzahn den Hauptverdächtigen eindeutig identifiziert. Wie die Behörde am Montagnachmittag offiziell bestätigte, handelt es sich bei dem Mann um einen 22-jährigen Deutschen mit Wohnsitz in Berlin. Der junge Mann befindet sich derzeit noch in intensivmedizinischer Behandlung, nachdem er am Vortag schwer verletzt aufgefunden wurde. Die Ermittler gehen nach neuesten Angaben davon aus, dass Lisa T. ein Zufallsopfer des Täters war, da keine vorherigen Kontakte zwischen der Getöteten und dem Beschuldigten bekannt sind.

Identität und Vorstrafen des Beschuldigten

Der 22-jährige Tatverdächtige stammt ebenfalls aus Berlin und wohnt wie seine Opfer im Bezirk Marzahn-Hellersdorf. Laut Angaben der Staatsanwaltschaft ist er nicht vorbestraft. Allerdings laufen derzeit zwei separate Ermittlungsverfahren gegen ihn wegen des Erwerbs und des Besitzes kinderpornografischer Inhalte. Diese laufenden Verfahren wurden im Rahmen der aktuellen Ermittlungen bekannt. Die Behörden betonen, dass Hinweise auf eine Vorbeziehung zwischen der 13-Jährigen und dem Mann bislang fehlen, was die Theorie eines zufälligen Tatmotivs stützt.

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Ermittlungen und Tatort in Brandenburg

Die entscheidenden Wendepunkte der Ermittlungen ereigneten sich am Sonntag in Altglietzen im Landkreis Märkisch-Oland. Dort wurde das Haus gefunden, in dem sowohl die Leiche von Lisa T. als auch der schwer verletzte Mann entdeckt wurden. Die Fundstelle befindet sich etwa eine Autostunde nordöstlich vom Wohnort der Schülerin an der Berliner Stadtgrenze. Die Brandenburger Polizei war aufgrund eines Hausfriedensbruchs zu dem Anwesen gerufen worden, da ein Nachbar eine offene Tür bemerkt hatte. Bei der Kontrolle des unbewohnten Hauses fanden die Beamten die 13-Jährige tot und den 22-jährigen Mann mit einer lebensgefährlichen Schussverletzung vor.

Spuren und Befragungen vor Ort

Am Montag kehrte die Berliner Mordkommission zur Verstärkung an den Tatort zurück. Spurensicherer in weißen Schutzanzügen durchkämmten das Grundstück systematisch nach Beweisstücken. Parallel dazu gehen andere Beamte von Tür zu Tür und befragen unmittelbare Anwohner in dem 400-Einwohner-Dorf. Dabei zeigen sie den Bewohnern ein Foto des blondhaarigen Tatverdächtigen, um nach Zeugen zu suchen. Auch im Wald hinter dem Grundstück suchen Polizisten aktiv nach Spuren, wobei eine Drohne Unterstützung leistet.

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Den Ermittlungsakten zufolge deuten gefundene Schleifspuren im Wald darauf hin, dass Lisa T. möglicherweise über einen verlassenen Weg zum Grundstück gebracht wurde. Ob diese Spuren direkt mit der Tat in Zusammenhang stehen, wird noch geprüft. Das Fundgerät der Leiche war laut Angaben des Polizeisprechers Petzold reiner Zufall. Die Brandenburger Beamten waren am Sonntag gegen 12 Uhr wegen des Verdachts auf unberechtigtes Betreten des Einfamilienhauses alarmiert worden. Der Besitzer hatte einen Besichtigungstermin wahrnehmen wollen und das Unheil entdeckt.

Selbstmordversuch und weitere Prognose

Der 22-jährige Mann soll bei der Ankunft der Polizei versucht haben, sich mit einer Schusswaffe das Leben zu nehmen. Medienberichte von "Welt" und "Bild" geben an, dass er das Haus gekannt haben soll, weil die Eltern einer früheren Freundin in der Nähe wohnten. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur soll der Beschuldigte die Verletzung selbst zugefügt haben, bevor er die tödliche Tat beging. Die genauen Verletzungen des Mannes wurden seitens der Staatsanwaltschaft nicht offengelegt. Die rechtsmedizinische Obduktion von Lisa T. ist für Montag in Berlin-Mitte geplant. Dabei soll auch geprüft werden, ob ein Sexualverbrechen vorlag. Die genaue Todeszeitpunkt der Schülerin ist weiterhin Gegenstand der Untersuchungen und wurde noch nicht bestätigt.