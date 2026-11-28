„Taubenhaft“: Trump ändert seine China-Strategie
Donald Trump gerierte sich lange als Hardliner gegenüber China. Sein jüngstes Vorgehen wird von Experten jedoch als das genaue Gegenteil betrachtet. Liegen dahinter wirtschaftliche Interessen?
Donald Trump gerierte sich lange als Hardliner gegenüber China. Sein jüngstes Vorgehen wird von Experten jedoch als das genaue Gegenteil betrachtet. Liegen dahinter wirtschaftliche Interessen?
China, das ist der „Feind“ der USA. So klang US-Präsident Donald Trump im Wahlkampf. Und kaum im Amt, belegte er das Land mit harten Zöllen. Trump zeigte sich gegenüber dem großen Rivalen als „Falke“, wie man in den USA sagt.
Als Scharfmacher. Diese Zeiten könnten vorbei sein.
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