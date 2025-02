Tauchen Sie mit Sebastian Fitzeks Brettspielen in die Welt der Thriller ein

Spannende Brettspiele bringen Fans von Sebastian Fitzeks Thrillern und Krimis in die Welt der Intrigen und Gefahren

Sebastian Fitzek , als Deutschlands erfolgreichster Thriller -Autor, hat weltweit über 19 Millionen Menschen mit seinen Büchern fasziniert. Neben seiner literarischen und filmischen Präsenz bietet der mos. Verlag nun auch die Möglichkeit, tiefer in die Welt der spannenden Geschichten einzutauchen: durch Brettspiele . Gemeinsam mit Fitzek wurden bereits mehrere Brettspiele auf den Markt gebracht. Aktuell findet sich Sebastian Fitzek s „ Safe House “ bei Amazon zu einem reduzierten Preis an.

„Safe House“ entführt Spieler in die Rolle eines Hotelgastes, der Zeuge eines schrecklichen Verbrechens wird. In fünf Kapiteln durchdringen sie das Brettspiel und jagen den Täter – oder ist er auf der Jagd nach ihnen, um einen Zeugen auszuschalten? Kann man sich ins Zeugenschutzprogramm retten? Das Spiel richtet sich an Personen ab 12 Jahren und kann mit bis zu vier Spielern gespielt werden. Ein schaurig-spannender Spieleabend mit Familie oder Freunden steht damit offen. Selbst ein Solo-Modus oder der Würfelspiel-Modus sind möglich.Anfänglich können Spieler zwischen drei Schwierigkeitsstufen wählen. Das Brettspiel eignet sich somit sowohl für Neueinsteiger als auch für erfahrene Ermittler. Es bleibt stets anspruchsvoll und voller neuer Wendungen. Zusammenarbeit ist essentiell, um das Spiel erfolgreich zu beenden, doch Zeit ist knapp – diskutiert nicht zu lange! Neben „Safe House“ bietet der mos. Verlag auch die „black stories Edition“ mit Sebastian Fitzeks Rätseln. Dieses Spiel eignet sich für Partyspiele mit mehreren Spielern. Mit 50 Rätseln lassen sich unzählige Spielabende mit kreativen, morbiden Rätseln gestalten. Wer lieber einen Mörder jagt, könnte „Killercruise“ von Fitzek ausprobieren. Hier gilt es, nicht nur dem Mörder zu entkommen, sondern auch die anderen Passagiere zu retten – nur durch Zusammenarbeit ist dies möglich





