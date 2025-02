Tauschmärkte: Ein neuer Aufschwung für Nachhaltigkeit in Rheinland-Pfalz

In Rheinland-Pfalz erleben Tauschmärkte einen neuen Aufschwung. Menschen geben ungenutzte Gegenstände weiter und erhalten im Gegenzug etwas Neues. Der Gedanke dahinter: Nachhaltigkeit und Müllvermeidung. Die Text beleuchtet verschiedene Initiativen in Mainz, Neuwied und Ludwigshafen, die Menschen zusammenbringen, um zu tauschen und zu verschenken.

Tauschmärkte erleben in Rheinland-Pfalz einen neuen Aufschwung. Menschen geben ungenutzte Gegenstände weiter und erhalten im Gegenzug etwas Neues. Der Gedanke dahinter: Nachhaltigkeit und Müllvermeidung . In Mainz, Neuwied und Ludwigshafen gibt es verschiedene Initiativen, die Menschen zusammenbringen, um zu tauschen und zu verschenken. Ob es sich um Salzstreuer, Schlittschuhe, Kochtopf oder Hochzeitskleider handelt - alles findet hier einen neuen Besitzer.

\In Mainz findet der Warentauschmarkt im Umweltladen statt. Besucher können hier neben Büchern, Dekoartikeln und Tassen auch Schlittschuhe und Taucherflossen finden. Cordula Zimper, Leiterin des Umweltladens, betont die Bedeutung des Tauschmarktes für Nachhaltigkeit und Müllvermeidung. Besucherin Elvira ist begeistert von der Idee und findet die zeitlich begrenzte Aktion besonders ansprechend. In Neuwied hat sich ein Tauschprojekt in zwei Garagen etabliert, wo Christine Monzen die Besucher mit ihrem Team empfängt. Vom Kochtopf bis zum Hochzeitskleid wird hier alles getauscht und verschenkt. \Christine Monzen betont, dass es nicht nur um den materiellen Tausch geht, sondern auch um den sozialen Aspekt. Die Besucher kommen ins Gespräch, bringen Essen mit und tauschen sich aus. Zu den treuen Gästen gehören auch ukrainische Flüchtlinge, die regelmäßig warme Kleidung für die Kriegsfront sammeln. Die Stadt Ludwigshafen bietet bereits seit 2008 eine Online-Plattform zum Tauschen und Verschenken an. Stadtsprecher Christophe Klimmer berichtet von einem stetigen Interesse an diesem Angebot. Auch 'analog' werden Tauschprojekte in Ludwigshafen immer beliebter. Im November vergangenen Jahres fand zum Beispiel eine Plastiktauschparty statt





